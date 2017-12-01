Мэрия Находки занялась «мусорной проблемой» города

В последнее время в администрацию Находки поступает масса жалоб со стороны населения. Горожане сообщают о переполненных контейнерах и мусорных кучах вокруг площадок для сбора ТБО. Регулярно этот вопрос поднимается на рабочих встречах с руководителями коммунальных предприятий, что приводит лишь к временному улучшению ситуации.

«Все время какие-то непонятные отговорки. То дорога на полигон от снега не расчищена, то мусоровозы в ремонте. Такие объяснения больше не принимаются. Впереди новогодние праздники. Если мы сейчас не наведем порядок и работа предприятия не будет нормализована, то в зимние каникулы микрорайоны утонут в мусоре. Необходимо раз и навсегда решить этот вопрос» — поставил задачу руководитель Находки Андрей Горелов.

Как объяснил директор специализированного предприятия «Чистый город» Иван Иванов, контейнеры в микрорайонах заполняются не только многоквартирными домами, но и расположенными рядом магазинами. Не все владельцы имеют договоры на вывоз ТБО. Разъяснительная работа с руководителями торговых точек проводится. Для того чтобы контейнеры не переполнялись, принято решение увеличить количество накопителей. В этом году выставлено 350 новых баков, еще 100 будет установлено в ближайшее время.

Сейчас график движения спецтехники соблюдается, на маршрутах работает 10 больших мусоровозов. Еще две машины выйдут из капитального ремонта до конца года. В январе приступят к работе два новых автомобиля.

Руководитель специализированной компании гарантировал, что сбоев в работе предприятия не будет. С 28 декабря по 4 января выйдет дополнительная техника и работники.