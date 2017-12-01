Трамп впервые зажег огни на рождественской елке у Белого дома

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Перед началом церемонии перед собравшимися выступила американская певица и телеведущая Кэти Ли Гиффорд. Вел праздник в этом году американский актер Дин Кэйн. Музыкальное сопровождение обеспечивал инструментальный ансамбль Корпуса морской пехоты.

Трамп не стал произносить длинных речей. «Мы хотим пожелать всем счастливого Рождества и Нового года, сейчас мы зажжем эту прекрасную елку. Начнем отсчет с 10. <…> Три, два, один!» — сказал президент, после чего на елке зажглись зеленые и красные огни. После этого на Эллипсе начался концерт.