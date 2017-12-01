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07:18 (мск), источник: АиФ Новосибирск

Студентка НГУ Мария Сухова победила на Кубке России по пауэрлифтингу

В чемпионате, который состоялся в конце ноября в Барнауле, приняли участие более 300 спортсменов.

Источник: Аргументы и факты

«Я попала в сборную команду Новосибирской области по приглашению своего тренера после кубка НСО, так как показала лучший результат в своей весовой и возрастной категории» — говорит студентка 1 курса экономического факультета Мария Сухова.

В чемпионате, который состоялся в конце ноября в Барнауле, приняли участие более 300 спортсменов. Оценивали выступления представители судейского корпуса Национальной ассоциации пауэрлифтинга.

В своём интервью на сайте своего университета, Мария Сухова призналась, что, количество конкурентов до последнего момента для неё оставалось загадкой. В итоге конкуренток было немного, но все достаточно сильные, пришлось побороться.

Сейчас девушка готовится к состязаниям в рамках открытого чемпионата Азии по пауэрлифтингу, который пройдет 15—17 декабря в Бердске и объединит спортсменов из России, Китая, Казахстана и Монголии.

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