Студентка НГУ Мария Сухова победила на Кубке России по пауэрлифтингу

Источник: Аргументы и факты

«Я попала в сборную команду Новосибирской области по приглашению своего тренера после кубка НСО, так как показала лучший результат в своей весовой и возрастной категории» — говорит студентка 1 курса экономического факультета Мария Сухова.

В чемпионате, который состоялся в конце ноября в Барнауле, приняли участие более 300 спортсменов. Оценивали выступления представители судейского корпуса Национальной ассоциации пауэрлифтинга.

В своём интервью на сайте своего университета, Мария Сухова призналась, что, количество конкурентов до последнего момента для неё оставалось загадкой. В итоге конкуренток было немного, но все достаточно сильные, пришлось побороться.