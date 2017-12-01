За ребенка больница требовала с родителей выкуп 134 тысячи долларов в Турции

28-летняя Абдель Блейк и ее молодой человек 19-летний БрЭндон Уорд приехали отдыхать в Турцию из Великобритании. У женщины внезапно начались роды, на три месяца раньше срока.

Пара предполагала, что их страховая компания возместит расходы на оказание медицинских услуг. В результате им пришлось 77 дней добиваться, чтобы клиника отдала новорожденного родителям.

Всем удалось улететь домой после того, как страховая компания все же заплатила по счету 5400 долларов.