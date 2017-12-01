Спасатели просят жителей Хабаровского края надеть шерстяные носки

Источник: AP 2017

По информации Дальневосточного управления Росгидромета, с 1 по 10 декабря на всей территории Хабаровского края ожидается аномально холодная погода. Температура воздуха ночью опустится до −25… −30 градусов, днём до −15… −20 градусов.

Спасатели советуют не находиться на улице длительное время без особой необходимости; прятаться от ветра; чтобы снизить риск обморожения, надевать многослойную одежду, в обувь положить тёплые стельки, надеть шерстяные носки. Не пить на морозе спиртные напитки и не курить, не носить металлические, в том числе золотые, серебряные украшения.

Как сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Хабаровскому краю, в морозы нужно особенно внимательно следить за электроприборами. Нагрузка на электросети возрастает, повышается риск возникновения пожара. В домах с печным отоплением нужно проверить всё оборудование, не оставлять печь без присмотра, не пользоваться самодельными обогревателями.

Для тех, кто планирует длительную поездку на машине, сотрудники МЧС рекомендуют отказаться от неё. Если такой возможности нет, то нужно проверить автомобиль, устранить все неполадки, взять заряженные мобильные телефоны, зарядные устройства, положить в автомобиль тёплые вещи, аптечку, спички, термос с горячим чаем, продукты питания, дополнительный запас топлива, топор, лопату, буксировочный трос на случай гололёда или заноса.

Спасатели направили рекомендации главам муниципальных образований, чтобы те приняли меры для предупреждения возникновения происшествий.