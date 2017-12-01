Детдомовец из Хабаровска доехал «зайцем» на поезде до Уссурийска

Хабаровск, 1 декабря, AmurMedia.

Воспитанника детского дома из Хабаровского края, который почти месяц путешествовал по Приморью, задержали в Уссурийске на железнодорожном вокзале. Подростка заметил наряд патрульно-постовой службы транспортной полиции, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на ИА UssurMedia.

Как сообщает пресс-служба ЛО МВД России на станции Уссурийск, на железнодорожном вокзале станции Уссурийск внимание наряда сотрудников патрульно-постовой службы транспортной полиции привлек несовершеннолетний подросток среднего роста, который около полуночи зашел в зал ожидания в одежде, не соответствующей холодному времени года. Юноша был одет в легкий спортивный костюм и летние кроссовки.

Стражам правопорядка, которые поинтересовались у него целью визита в столь поздний час на вокзал в такой легкой одежде, он объяснил, что забежал поглядеть расписание поездов, так как его родители стоят на привокзальной площади с чемоданами.

Выслушав подростка, сотрудники ППС решили убедиться в истинности его слов, направившись вместе с ним на привокзальную площадь. Однако у самого выхода из вокзала подросток вдруг бросился бежать от полицейских через вторые входные двери, но был ими молниеносно остановлен и препровожден в дежурную комнату полиции для более детального выяснения его личности и цели его пребывания на вокзале.

В ходе дальнейшего разбирательства полицейские ППС, в присутствии инспектора по делам несовершеннолетних ЛО МВД России на станции Уссурийск младшего лейтенанта Сергея Ярочкина, установили, что задержанный ими подросток является 17-летним воспитанником детского дома № 22, расположенного в поселке Переяславка Хабаровского края. С его слов, 4 ноября он отправился путешествовать на попутках по Приморскому краю, так как в детдоме ему стало скучно. Во время своего пребывания в Приморье, он успел посетить Владивосток, откуда перебрался в поселок Фокино, где был выявлен полицейскими местного ОВД и помещен в муниципальный социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних, но через некоторое время сбежал оттуда в Уссурийск.

С целью охраны его жизни и здоровья инспектором ОПДНЛО МВД России на станции Уссурийск Сергеем Ярочкиным подросток помещен в КГБУСО «Уссурийский СР ЦН». В настоящее время решается вопрос по его возвращению законному представителю в Хабаровском крае.