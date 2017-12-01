Паромы вновь соединили Ванино и Холмск
После улучшения погодных условий суда отправились по своему маршруту.
После улучшения погодных условий суда отправились по своему маршруту.
Паромы возобновили движение на переправе
«Переправа была закрыта до 8:00. Свою работу она возобновила в 9:00. Сейчас перебоев в сообщении Ванино — Холмск нет», — рассказала корреспонденту агентства сотрудник
Переправу закрыли вечером 29 ноября
Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», регион на этой неделе сковали морозы. После прохождения циклона в край пришёл холодный воздух с Арктики, поэтому ещё 29 ноября установилась неблагоприятная погода: по утрам столбики термометров показывают -20 градусов по Цельсию и ниже. Сильное похолодание сопровождается усилением ветра. Такие метеоусловия сохранятся и на выходных.
Чтобы подобные ситуации не повторялись и не создавали неудобств жителям двух регионов, в правительстве России планируют соединить Хабаровский край и Сахалинскую область с помощью моста. Стоимость проекта магистрали с материка на остров оценивается в 400 миллиардов рублей. Проектируемая длина пути — 580 километров. Сейчас идёт корректировка обоснования инвестиций для того, чтобы принять решение о начале составления документов.