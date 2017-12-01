Паромы вновь соединили Ванино и Холмск

Паромы возобновили движение на переправе Ванино-Холмск. Суда пустили по Татарскому проливу утром, 1 декабря, после того, как улучшились погодные условия, сообщает РИА «Восток-Медиа — Хабаровск».

«Переправа была закрыта до 8:00. Свою работу она возобновила в 9:00. Сейчас перебоев в сообщении Ванино — Холмск нет», — рассказала корреспонденту агентства сотрудник пресс-служба главного управления МЧС России по Хабаровскому краю Екатерина Потворова.

Переправу закрыли вечером 29 ноября из-за ухудшений погодных условий. Паромы находились в порту Ванино в Хабаровском крае до улучшения метеоусловий.

Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», регион на этой неделе сковали морозы. После прохождения циклона в край пришёл холодный воздух с Арктики, поэтому ещё 29 ноября установилась неблагоприятная погода: по утрам столбики термометров показывают -20 градусов по Цельсию и ниже. Сильное похолодание сопровождается усилением ветра. Такие метеоусловия сохранятся и на выходных.