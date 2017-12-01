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04:25 (мск), источник: Восток Медиа

Паромы вновь соединили Ванино и Холмск

После улучшения погодных условий суда отправились по своему маршруту.

Паромы возобновили движение на переправе Ванино-Холмск. Суда пустили по Татарскому проливу утром, 1 декабря, после того, как улучшились погодные условия, сообщает РИА «Восток-Медиа — Хабаровск».

«Переправа была закрыта до 8:00. Свою работу она возобновила в 9:00. Сейчас перебоев в сообщении Ванино — Холмск нет», — рассказала корреспонденту агентства сотрудник пресс-служба главного управления МЧС России по Хабаровскому краю Екатерина Потворова.

Переправу закрыли вечером 29 ноября из-за ухудшений погодных условий. Паромы находились в порту Ванино в Хабаровском крае до улучшения метеоусловий.

Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», регион на этой неделе сковали морозы. После прохождения циклона в край пришёл холодный воздух с Арктики, поэтому ещё 29 ноября установилась неблагоприятная погода: по утрам столбики термометров показывают -20 градусов по Цельсию и ниже. Сильное похолодание сопровождается усилением ветра. Такие метеоусловия сохранятся и на выходных.

Чтобы подобные ситуации не повторялись и не создавали неудобств жителям двух регионов, в правительстве России планируют соединить Хабаровский край и Сахалинскую область с помощью моста. Стоимость проекта магистрали с материка на остров оценивается в 400 миллиардов рублей. Проектируемая длина пути — 580 километров. Сейчас идёт корректировка обоснования инвестиций для того, чтобы принять решение о начале составления документов.

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