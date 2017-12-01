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07:30 (мск), источник: Newtimes.kz

Полицейского наказали за выезд на встречную полосу в Астане

В Астане к административной ответственности привлечен полицейский выехавший на встречную полосу движения, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на КАП МВД РК.

Источник: Newtimes.kz

Отметим, что нарушение полицейского снял на камеру житель города и выложил видео в социальной сети. На кадрах видно, как водитель патрульной машины едет по улице Момышулы и в один момент совершает разворот через двойную полосу.

В свою очередь, на официальной странице комитета административной полиции МВД РК в Facebook появилось официальное сообщение том, что полицейский уже привлечен к ответственности и возможно будет лишен прав.

«По обращению на нашу страницу поведена служебная проверка. Водитель патрульной машины привлечён к административной ответственности, в том числе за выезд на полосу, предназначенную для встречного движения. Материалы будут направлены в суд, так как за это нарушение предусмотрено лишение права управления транспортными средствами», — прокомментировали в КАП МВД РК.

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