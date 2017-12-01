Полицейского наказали за выезд на встречную полосу в Астане

Источник: Newtimes.kz

Отметим, что нарушение полицейского снял на камеру житель города и выложил видео в социальной сети. На кадрах видно, как водитель патрульной машины едет по улице Момышулы и в один момент совершает разворот через двойную полосу.

В свою очередь, на официальной странице комитета административной полиции МВД РК в Facebook появилось официальное сообщение том, что полицейский уже привлечен к ответственности и возможно будет лишен прав.