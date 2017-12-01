В Челябинской области прибавится деревень Простоквашино

Неожиданно и своеобразно решили встретить Новый год работники Народного дома в Кыштымском районе. Они готовят творческое представление по произведению известного детского писателя Эдуарда Успенского Зима в «Простоквашино».

— Театрализованное представление будет с игровыми элементами и хороводом вокруг елки, — рассказала руководитель клубной системы Ольга Горбанева. — Поэтому жители поселков станут не только зрителями, но и участниками нашей праздничной программы.