В Челябинской области прибавится деревень Простоквашино
Населенным пунктам будут давать названия на три часа.
Населенным пунктам будут давать названия на три часа.
Неожиданно и своеобразно решили встретить Новый год работники Народного дома в Кыштымском районе. Они готовят творческое представление по произведению известного детского писателя Эдуарда Успенского Зима в «Простоквашино».
— Театрализованное представление будет с игровыми элементами и хороводом вокруг елки, — рассказала руководитель клубной системы Ольга Горбанева. — Поэтому жители поселков станут не только зрителями, но и участниками нашей праздничной программы.
Театральные гастроли творческого коллектива по поселкам Кыштымского района начнется со 2 января. Населенные пункты на