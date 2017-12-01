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07:26 (мск), источник: Комсомольская правда

В Челябинской области прибавится деревень Простоквашино

Населенным пунктам будут давать названия на три часа.

Неожиданно и своеобразно решили встретить Новый год работники Народного дома в Кыштымском районе. Они готовят творческое представление по произведению известного детского писателя Эдуарда Успенского Зима в «Простоквашино».

— Театрализованное представление будет с игровыми элементами и хороводом вокруг елки, — рассказала руководитель клубной системы Ольга Горбанева. — Поэтому жители поселков станут не только зрителями, но и участниками нашей праздничной программы.

Театральные гастроли творческого коллектива по поселкам Кыштымского района начнется со 2 января. Населенные пункты на два-три часа будут превращаться в деревню Простоквашино, где и пройдет театрализованное представление. Будет тут и свой Дядя Федор, и кот Матроскин, и пес Шарик.

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