Добыча скального грунта в Приморье мешает людям

На местном карьере ведется активная добыча скального грунта, его границы уже дошли до ближайших домов, камни буквально залетают во двор. Жители поселка обратились к врио Губернатора Андрею Тарасенко с просьбой помочь разобраться в сложившейся ситуации. Глава региона поручил проверить карьер с привлечением федеральных надзорных ведомств.

«Будет проведена проверка соблюдения лицензионных условий. В связи с тем, что ведутся буровзрывные работы, проверку проводит Ростехнадзор. Также подключены Роспотребнадзор, Росприроднадзор и Россельхознадзор», — отметили специалисты департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Ранее уже было установлено, что деятельность по добыче осуществляется на карьере в отсутствии санитарно-эпидемиологического заключения на защитную зону. При пользовании недрами нарушаются предусмотренные лицензией условия, у компании нет разрешения на выброс вредных веществ в воздух.

Отметим, врио Губернатора Андрей Тарасенко обратил внимание на соблюдение жесткого контроля за недрами в Приморье.

«Давайте сделаем инвентаризацию всех карьеров, посмотрим, что там происходит, оценим. Бизнес не должен нарушать законодательство», — заявил глава региона.

Напомним, в соответствии с Указом Президента России Владимира Путина 2017 год объявлен в стране Годом экологии. В рамках Года экологии в Приморье утвержден план основных мероприятий по проведению Года экологии. Он включает в себя 140 мероприятий по основным направлениям охраны окружающей среды, разбитых на семь разделов: особо охраняемые природные территории и животный мир, лес, вода, атмосферный воздух, отходы, экологическое образование и просвещение, международное сотрудничество. В реализации мероприятий в регионе активное участие примут жители края, а также общественные организации и представители бизнеса.

К слову, активно ведется работа по нейтрализации угольной пыли в Находке, образующейся во время открытой перевалки угля. Установлены защитные экраны, опреснители, усовершенствована системы очистки.