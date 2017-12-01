Добыча скального грунта в Приморье мешает людям
Федеральные надзорные ведомства проведут обследование карьера в поселке Ключевой Надеждинского района, сообщает Deita. ru со ссылкой на краевую администрацию.
Федеральные надзорные ведомства проведут обследование карьера в поселке Ключевой Надеждинского района, сообщает Deita. ru со ссылкой на краевую администрацию.
На местном карьере ведется активная добыча скального грунта, его границы уже дошли до ближайших домов, камни буквально залетают во двор. Жители поселка обратились к врио Губернатора Андрею Тарасенко с просьбой помочь разобраться в сложившейся ситуации. Глава региона поручил проверить карьер с привлечением федеральных надзорных ведомств.
«Будет проведена проверка соблюдения лицензионных условий. В связи с тем, что ведутся буровзрывные работы, проверку проводит Ростехнадзор. Также подключены Роспотребнадзор, Росприроднадзор и Россельхознадзор», — отметили специалисты департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды.
Ранее уже было установлено, что деятельность по добыче осуществляется на карьере в отсутствии
Отметим, врио Губернатора Андрей Тарасенко обратил внимание на соблюдение жесткого контроля за недрами в Приморье.
«Давайте сделаем инвентаризацию всех карьеров, посмотрим, что там происходит, оценим. Бизнес не должен нарушать законодательство», — заявил глава региона.
Напомним, в соответствии с Указом Президента России Владимира Путина 2017 год объявлен в стране Годом экологии. В рамках Года экологии в Приморье утвержден план основных мероприятий по проведению Года экологии. Он включает в себя 140 мероприятий по основным направлениям охраны окружающей среды, разбитых на семь разделов: особо охраняемые природные территории и животный мир, лес, вода, атмосферный воздух, отходы, экологическое образование и просвещение, международное сотрудничество. В реализации мероприятий в регионе активное участие примут жители края, а также общественные организации и представители бизнеса.
К слову, активно ведется работа по нейтрализации угольной пыли в Находке, образующейся во время открытой перевалки угля. Установлены защитные экраны, опреснители, усовершенствована системы очистки.
Михаил Грач.