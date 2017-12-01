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04:57 (мск), источник: АиФ Кузбасc

Два экс-полицейских получили сроки за избиение автовладельца

Пострадавший мужчина на момент задержания был пьян, но находился в автомобиле в качестве пассажира.

В Кемеровской области осуждены два бывших инспектора ДПС за избиение автовладельца.

По сообщению пресс-службы СУ СК РФ по Кемеровской области, инцидент произошел в мае 2015 года. Экипаж ДПС остановил автомобиль. 27-летний хозяин машины был пьян, но находился в автомобиле в качестве пассажира. За рулем был его друг, но у него не было документов. Инспекторы пригласили в служебный автомобиль только владельца машины, обвинив его в управлении автомобилем в нетрезвом состоянии.

Когда мужчина увидел свои ключи на приборной панели, он потянулся, чтобы их взять, но один из инспекторов выкрутил ему руку, сломав её в области локтя. Второй инспектор ударил автовладельца в лицо, сломав ему нос. Несмотря на то, что мужчина не пытался скрыться и не оказывал сопротивления, к нему применили спецсредства — наручники.

Когда пострадавшего отпустили, он сразу же обратился в больницу, где все переломы были зафиксированы. После этого потерпевший кемеровчанин обратился в УФСБ и службу собственной безопасности ГУ МВД России по Кемеровской области. В отношении двух инспекторов ГИБДД было возбуждено уголовное дело по п. «а ", «б» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с применением насилия, специальных средств). Они отрицали свою вину, настаивая на том, что рядом с хозяином машины никого не было, и они его не били. Но следствие опровергло их слова. Суд признал их виновными. 41-летний бывший инспектор получил 2 года колонии строгого режима, его бывший 34-летний коллега — 2 года и 1 месяц колонии строгого режима. Они были взяты под стражу в зале суда.

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