Два экс-полицейских получили сроки за избиение автовладельца

В Кемеровской области осуждены два бывших инспектора ДПС за избиение автовладельца.

По сообщению пресс-службы СУ СК РФ по Кемеровской области, инцидент произошел в мае 2015 года. Экипаж ДПС остановил автомобиль. 27-летний хозяин машины был пьян, но находился в автомобиле в качестве пассажира. За рулем был его друг, но у него не было документов. Инспекторы пригласили в служебный автомобиль только владельца машины, обвинив его в управлении автомобилем в нетрезвом состоянии.

Когда мужчина увидел свои ключи на приборной панели, он потянулся, чтобы их взять, но один из инспекторов выкрутил ему руку, сломав её в области локтя. Второй инспектор ударил автовладельца в лицо, сломав ему нос. Несмотря на то, что мужчина не пытался скрыться и не оказывал сопротивления, к нему применили спецсредства — наручники.