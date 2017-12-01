Два экс-полицейских получили сроки за избиение автовладельца
Пострадавший мужчина на момент задержания был пьян, но находился в автомобиле в качестве пассажира.
Пострадавший мужчина на момент задержания был пьян, но находился в автомобиле в качестве пассажира.
В Кемеровской области осуждены два бывших инспектора ДПС за избиение автовладельца.
По сообщению
Когда мужчина увидел свои ключи на приборной панели, он потянулся, чтобы их взять, но один из инспекторов выкрутил ему руку, сломав её в области локтя. Второй инспектор ударил автовладельца в лицо, сломав ему нос. Несмотря на то, что мужчина не пытался скрыться и не оказывал сопротивления, к нему применили спецсредства — наручники.
Когда пострадавшего отпустили, он сразу же обратился в больницу, где все переломы были зафиксированы. После этого потерпевший кемеровчанин обратился в УФСБ и службу собственной безопасности ГУ МВД России по Кемеровской области. В отношении двух инспекторов ГИБДД было возбуждено уголовное дело по п. «а ", «б» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с применением насилия, специальных средств). Они отрицали свою вину, настаивая на том, что рядом с хозяином машины никого не было, и они его не били. Но следствие опровергло их слова. Суд признал их виновными. 41-летний бывший инспектор получил 2 года колонии строгого режима, его бывший 34-летний коллега — 2 года и 1 месяц колонии строгого режима. Они были взяты под стражу в зале суда.