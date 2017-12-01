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05:04 (мск), источник: АиФ Иркутск

Выставка «Я и моя привычка» в Иркутске стартует 1 декабря

Экспозиция будет работать месяц.

В Иркутске в отделе природы краеведческого музея 1 декабря стартует выставка «Я и моя привычка», посвященная вредным привычкам человека. Начало — в 14:00.

Экспозиция расскажет о вреде алкоголизма, наркомании и табакокурения. Посетители узнают о влиянии вредных привычек на психическое, физическое и эмоциональное состояние человека.

Выставка будет работать до 30 декабря.

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