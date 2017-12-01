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05:06 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В начале декабря в Красноярск придет снежная и морозная погода

Температура воздуха опустится до -20°C.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +12° 76% 761 мм рт. ст. 3 м/с
Источник: AP 2017

В первых числах декабря синоптики прогнозируют снежную и прохладную погоду. По данным портала Gismeteo.ru, сегодня, 1 декабря, в городе ожидается до −13…−15°C. Весь день будет идти снег. Ветер северо-восточный с порывами до 2 м/с.

«1 декабря на дорогах центральных и южных районов Красноярского края сохранится гололедица», — говорится в сообщении Среднесибирского УГМС.

В субботу, 2 декабря, в Красноярске заметно похолодает. В первой половине дня столбики термометров будут держаться на отметке −15…−18°C. Ближе к вечеру похолодает до -20°C. Ветер усилится до 5 м/с.

В воскресенье, 3 декабря, в городе немного потеплеет. Метеорологи прогнозируют до -15°C и небольшой снег.

Более подробный прогноз погоды на предстоящие выходные вы можете посмотреть здесь.

Добавим, что до 19:00 1 декабря в Красноярске будет действовать режим «черного неба». Объявлены неблагоприятные метеоусловия первой степени опасности.

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В начале декабря в Красноярск придет снежная и морозная погода
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