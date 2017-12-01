В начале декабря в Красноярск придет снежная и морозная погода
Температура воздуха опустится до -20°C.
Температура воздуха опустится до -20°C.
В первых числах декабря синоптики прогнозируют снежную и прохладную погоду. По данным портала Gismeteo.ru, сегодня, 1 декабря, в городе ожидается до −13…−15°C. Весь день будет идти снег. Ветер
«1 декабря на дорогах центральных и южных районов Красноярского края сохранится гололедица», — говорится в сообщении Среднесибирского УГМС.
В субботу, 2 декабря, в Красноярске заметно похолодает. В первой половине дня столбики термометров будут держаться на отметке −15…−18°C. Ближе к вечеру похолодает до -20°C. Ветер усилится до 5 м/с.
В воскресенье, 3 декабря, в городе немного потеплеет. Метеорологи прогнозируют до -15°C и небольшой снег.
Более подробный прогноз погоды на предстоящие выходные вы можете посмотреть здесь.
Добавим, что до 19:00 1 декабря в Красноярске будет действовать режим «черного неба». Объявлены неблагоприятные метеоусловия первой степени опасности.