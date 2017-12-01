Десять студенток СФУ получили стипендии по программе «Форсаж»

Юлия Живан — будущий математик. Родилась и выросла в деревне Средняя Берёзовка Назаровского района. За успехи в научной и творческой деятельности она теперь кроме академической стипендии ежемесячно будет получать 5000 рублей. Стипендия, как её называют, с женским лицом учреждена в 2010 частной компанией, возглавляемой Людмилой Усс.



«У меня у самой дочка, болела за неё душа, она училась в другом городе, и я думала, встречаются ли на её жизненном пути добрые люди», — сказала учредитель стипендиальной программы «Форсаж» Людмила Усс.



Все десять стипендианток в Красноярск приехали учиться из районов. Так же, как когда-то Людмила Усс сама приехала из родного села в Томск, поступать на юридический. Юлия уже решила — деньги потратит на волонтёрскую программу. «Мы хотим помогать ученикам сельских школ в подготовке к ЕГЭ. Эти деньги пойдут на дорогу, чтобы мы к ним приехали», — рассказала студентка СФУ Юлия Живан.



В Сибирском федеральном немало стипендий от бизнеса. «СФУ в этом плане повезло, у нас действительно стратегические партнёры, и не важно, крупный, средний или малый бизнес, все помогают. У нас много спортивных стипендий, стипендий за достижения в науке», — отметил и.о. ректора СФУ Владимир Колмаков.



Известно, что в СФУ обратился генерал, фамилия пока не называется, который решил отмечать студентов военно-инженерного института. Так что в университете, скорее всего, скоро появится ещё одна стипендия, но уже с мужским лицом.





Елена АЛИШЕВЕЦ



