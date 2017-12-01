Школьники Приморья получили стипендию губернатора

С начала 2016—2017 учебного года стипендию губернатора — это 3000 рублей ежемесячно — получают одаренные школьники Приморья. Чтобы получить стипендию, нужно не только учиться на «хорошо» и «отлично», но и иметь наградные документы, подтверждающие особые достижения в международных, всероссийских, региональных конкурсах, олимпиадах, смотрах, фестивалях, выставках по различным направлениям — спорт, творчество, общественная деятельность, наука и другие.

Стипендиаты прошли специальный конкурсный отбор. Основными критериями отбора стали возраст кандидата — на 1 сентября текущего года он должен быть от 14 до 18 лет. По итогам предшествующего учебного года школьник должен получить оценки «отлично» и не более трех оценок «хорошо». А также иметь в наличии наградные документы, подтверждающие достижения в учебе и творчестве.

«Я хочу выполнить почетную миссию, порученную мне главой региона — вручить вам свидетельства стипендиатов. От имени врио губернатора Приморья Андрея Тарасенко поздравляю вас с этим праздником. Сегодня по итогам учебного года вы являетесь лучшими -160 человек. Хочется сказать слова благодарности не только вам за ваш труд, но и вашим наставникам — учителям и родителям. Благодаря им вы добиваетесь таких выдающихся результатов», — отметил врио вице-губернатора Приморья Константин Межонов, наградивший лучших школьников.

С ответным словом выступила ученица 11 класса средней школы поселка городского типа Ярославский Хорольского района Виктория Полянская. Выпускница стала лидером по количеству набранных баллов в отборочном конкурсе на стипендию главы региона.

«Я хочу сказать большое спасибо от всех стипендиатов, за то, что у школьников есть возможность получить поощрение за свою деятельность. Благодаря программе мы можем реализовать свои возможности, добиться поставленных целей. Полученную стипендию я планирую потратить на дальнейшее образование — обучение в вузе. Я очень горжусь тем, что стою на этой сцене. Хочу, чтобы с каждым годом количество школьников — победителей только увеличивалось», — отметила школьница.

Школьники-стипендиаты приехали во Владивосток, чтобы принять участие в слете одаренных детей и талантливых педагогов Приморского края «Вектор успеха», который прошел в школе-интернате при Владивостокском государственном университете экономики и сервиса. С 26 по 30 ноября ребята участвовали в интерактивных лекциях, тренингах по различным направлениям. Также для детей провели мастер-классы и практикумы по профессиональному и жизненному самоопределению. Кроме того, в его рамках прошел одноименный краевой конкурс инновационных идей «Вектор успеха».

Отметим, в Приморье активно ведется работа с талантливыми и одаренными детьми. Система поддержки и развития одаренных детей в крае включает олимпиадные работы, проектную деятельность, научно-исследовательские конференции школьников, меры материального стимулирования. Координирует работу по поддержке юных талантов специальный региональный центр по работе с талантливыми детьми и молодежью.

Напомним, о важности работы центров поддержки одаренных детей, сформированных на базе лучших вузов и школ, заявил президент Российской Федерации Владимир Путин в своем ежегодном Послании Федеральному Собранию в конце 2016 года.

«В школе нужно активно развивать творческое начало, школьники должны учиться самостоятельно мыслить, работать индивидуально и в команде, решать нестандартные задачи, ставить перед собой цели и добиваться их, чтобы в будущем это стало основой их благополучной интересной жизни», — подчеркнул президент.