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07:26 (мск), источник: Kazinform

Детей наградили за помощь в тушении пожара в горах Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ — В Алматы в честь Дня Первого Президента РК наградили школьников, которые недавно помогли потушить сложный пожар, передает корреспондент МИА «Казинформ».

1 ноября текущего года в Медеуском районе огнеборцы ДЧС Алматы тушили сложный пожар. Загорелся сухостой на склоне горы в труднодоступном месте. Крутые склоны и узкие проезды не давали возможность подняться пожарным машинам, огонь быстро распространялся. Создалась угроза перехода на жилые и дачные дома. Бойцы противопожарной службы тушили пожар при помощи подручных средств, не хватало рабочих рук.

Неожиданно на пожаре появились дети, они стали помогать, передавая друг другу по цепочке ведра с водой. А после ликвидации пожара маленькие спасатели как появились, так же незаметно и исчезли. Пожарные решили разыскать своих маленьких помощников, но не знали ни имен, ни адресов маленьких добровольцев. Нашлись дети благодаря волонтерам. Ими оказались учащиеся алматинских школ № 99, № 64, № 29 и проживали они недалеко от места пожара. Стало известно, что самому младшему «спасателю» всего лишь 7 лет, старшему — 15 лет.

При посещении на дому бойцы увидели, что матери растят детей одни, живут скромно. И тогда решили оказать посильную помощь, поделиться своим довольствием. Тушенка, сахар, гречка и, конечно же, конфеты будут большим подспорьем семье.

Накануне празднования Дня Первого Президента Республики маленьких «пожарных» чествовали в Департаменте по ЧС Алматы. Они были не одни, поддержать и принять участие в церемонии награждения пришли их мамы.

«Это поступок настоящих патриотов Республики Казахстан, которые, увидев беду, бросились на помощь пожарным-спасателям, — отметил начальник ДЧС Алматы Серик Аубакиров. — Дети проявили самые высокие человеческие качества, не растерялись при виде полыхающего огнем склона и своевременно оказали содействие в скорейшей ликвидации пожара».

За помощь, оказанную сотрудникам гражданской защиты при тушении пожара, Семенов Даниил, Семенов Кирилл, Самойлов Евгений и Миль Кондрат были награждены Благодарственными письмами Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД РК, а также от имени департамента получили в подарок телевизор.

После завершения мероприятия гости делились приятными впечатлениями и полученными эмоциями, выразив надежду пополнить в будущем ряды пожарных-спасателей.

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