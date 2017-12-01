Детей наградили за помощь в тушении пожара в горах Алматы
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ — В Алматы в честь Дня Первого Президента РК наградили школьников, которые недавно помогли потушить сложный пожар, передает корреспондент МИА «Казинформ».
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ — В Алматы в честь Дня Первого Президента РК наградили школьников, которые недавно помогли потушить сложный пожар, передает корреспондент МИА «Казинформ».
1 ноября текущего года в Медеуском районе огнеборцы ДЧС Алматы тушили сложный пожар. Загорелся сухостой на склоне горы в труднодоступном месте. Крутые склоны и узкие проезды не давали возможность подняться пожарным машинам, огонь быстро распространялся. Создалась угроза перехода на жилые и дачные дома. Бойцы противопожарной службы тушили пожар при помощи подручных средств, не хватало рабочих рук.
Неожиданно на пожаре появились дети, они стали помогать, передавая друг другу по цепочке ведра с водой. А после ликвидации пожара маленькие спасатели как появились, так же незаметно и исчезли. Пожарные решили разыскать своих маленьких помощников, но не знали ни имен, ни адресов маленьких добровольцев. Нашлись дети благодаря волонтерам. Ими оказались учащиеся алматинских школ № 99, № 64, № 29 и проживали они недалеко от места пожара. Стало известно, что самому младшему «спасателю» всего лишь 7 лет, старшему — 15 лет.
При посещении на дому бойцы увидели, что матери растят детей одни, живут скромно. И тогда решили оказать посильную помощь, поделиться своим довольствием. Тушенка, сахар, гречка и, конечно же, конфеты будут большим подспорьем семье.
Накануне празднования Дня Первого Президента Республики маленьких «пожарных» чествовали в Департаменте по ЧС Алматы. Они были не одни, поддержать и принять участие в церемонии награждения пришли их мамы.
«Это поступок настоящих патриотов Республики Казахстан, которые, увидев беду, бросились на помощь
За помощь, оказанную сотрудникам гражданской защиты при тушении пожара, Семенов Даниил, Семенов Кирилл, Самойлов Евгений и Миль Кондрат были награждены Благодарственными письмами Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД РК, а также от имени департамента получили в подарок телевизор.
После завершения мероприятия гости делились приятными впечатлениями и полученными эмоциями, выразив надежду пополнить в будущем ряды