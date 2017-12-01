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07:23 (мск), источник: Известия

В РФ разработали профессиональный стандарт для врачей-гериатров

Для врачей гериатров был разработан профессиональный стандарт. Теперь у таких специалистов появятся новые функции — они будут не просто лечить пожилых людей, но также определять их биологический возраст и разрабатывать программы для замедления старения. Кроме того, врачи будут обязаны помогать старикам, страдающим от одиночества. В их обязанности войдет сотрудничество с другими врачами, социальными работниками и родственниками пациента.

Источник: РИА "Новости"

Газете «Известия» удалось ознакомиться с проектом профстандарта врача-гериатра. По словам главного внештатного гериатра Минздрава Ольги Ткачевой, в него входят функции, которые ранее российские специалисты не выполняли.

«Понятно, что гериатр не сможет решить все социальные проблемы пожилого человека. Но если специалист, например, констатирует, что основная проблема, определяющая прогрессирование старения, — это одиночество, то он должен связаться с семьей, социальными службами», — сказала она.

Ткачева также отметила, что до недавнего времени гериатры дублировали работу врачей-терапевтов.

Уход за пожилыми и тяжелобольными людьми
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12 октября© Ньюстюб
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