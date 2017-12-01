В РФ разработали профессиональный стандарт для врачей-гериатров

Для врачей гериатров был разработан профессиональный стандарт. Теперь у таких специалистов появятся новые функции — они будут не просто лечить пожилых людей, но также определять их биологический возраст и разрабатывать программы для замедления старения. Кроме того, врачи будут обязаны помогать старикам, страдающим от одиночества. В их обязанности войдет сотрудничество с другими врачами, социальными работниками и родственниками пациента.