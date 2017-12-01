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05:21 (мск), источник: Вести Приморье

Авиарейс Дальнереченск-Восток открывают в Приморье

Добраться из Владивостока в отдаленный северный поселок теперь можно будет менее чем за 2,5 часа, из Дальнереченска — за 50 минут.

На карту полетов малой авиации Приморского края добавили еще один населенный пункт — Восток. Добраться из Владивостока в отдаленный северный поселок теперь можно будет менее чем за 2,5 часа, из Дальнереченска — за 50 минут. Торжественная церемония запуска реконструированной посадочной площадки и открытия нового здания аэровокзала в Красноармейском районе состоится в середине декабря. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

Восстановление и совершенствование аэродромной инфраструктуры — одна из важнейших задач по развитию воздушного сообщения. Ежегодно средства на эти цели закладываются в бюджете Приморья. В этом году, как и планировалось, в строй вводят два аэровокзала в поселках Восток и Светлая на севере края.

Благодаря реконструкции взлетно-посадочной полосы и строительству служебно-пассажирского здания в поселке Восток стало возможным открытие авиарейса по маршруту Дальнереченск-Восток, который увязали с рейсом из Владивостока.

Как сообщили в департаменте транспорта Приморского края, рейс в Восток будет выполняться на самолете DHC-6 авиакомпанией «Аврора» дважды в неделю — по вторникам и четвергам.

«Вылет из Дальнереченска — в 13.45 с прибытием в Восток в 14.35, вылет обратного рейса в Дальнереченск — в 15.50. Время в пути составит менее одного часа», — сообщили в авиакомпании.

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