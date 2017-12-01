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05:24 (мск), источник: Восток Медиа

В Хабаровске в «космическую» школу уже начинают завозить мебель

Подрядчики планируют завершить работы и сдать объект к 20 декабря.

В дальневосточной столице школа в микрорайоне «Ореховая сопка» с сегодняшнего дня, 1 декабря, начинает пополняться мебелью. Работы вышли на финишную прямую, специалистам удалось ликвидировать отставание на объекте, они готовы сдать его в срок — к 20 декабря.

В учебном заведении продолжаются отделочные работы: фасадчики, электрики, слаботочники, вентиляционщики, монтажники инженерных систем, маляры и штукатуры трудятся в две смены — с 7 до 23 часов без выходных. Во всех пяти школьных корпусах уже полностью уложили настенную и напольную плитку, линолеум, оштукатурили и окрасили стены, установили всю сантехнику, почти полностью завершили монтаж потолков и освещения, вовсю работает отопление, заканчивается сборка и наладка системы вентиляции.

Работы идут не только в здании, но и вокруг него. Как сообщает пресс-служба администрации Хабаровска, снаружи здания рабочие благоустроили территорию, полностью закончили игровую и спортивную площадки с искусственным покрытием, появились стадион с дорожками профессионального уровня и электрическая подстанция.

По словам инженера по надзору за строительством МКУ «Служба заказчика по строительству и капитальному ремонту» администрации города Эдуарда Абрамова, все работы идут строго по графику, а 70% оборудования уже находится в хабаровских складах. С 4 декабря там планируют начать монтаж оборудования пищеблока.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что возводить «космическую» школу на 800 мест начали в декабре 2016 года. Её финансируют из городского, краевого и федерального бюджетов. Учреждение станет профильным: в нём будут готовить специалистов для работы в индустрии, связанной с освоением космоса. Новая школа, в соответствии с проектом, должна стать самой современной в дальневосточной столице. Из-за того, что бригады несколько раз отставали от графика, мэр Александр Соколов поручил отправить на объект больше рабочих.

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