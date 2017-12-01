В Хабаровске в «космическую» школу уже начинают завозить мебель
Подрядчики планируют завершить работы и сдать объект к 20 декабря.
Подрядчики планируют завершить работы и сдать объект к 20 декабря.
В дальневосточной столице школа в микрорайоне «Ореховая сопка» с сегодняшнего дня, 1 декабря, начинает пополняться мебелью. Работы вышли на финишную прямую, специалистам удалось ликвидировать отставание на объекте, они готовы сдать его в срок — к 20 декабря.
В учебном заведении продолжаются отделочные работы: фасадчики, электрики, слаботочники, вентиляционщики, монтажники инженерных систем, маляры и штукатуры трудятся в две смены — с 7 до 23 часов без выходных. Во всех пяти школьных корпусах уже полностью уложили настенную и напольную плитку, линолеум, оштукатурили и окрасили стены, установили всю сантехнику, почти полностью завершили монтаж потолков и освещения, вовсю работает отопление, заканчивается сборка и наладка системы вентиляции.
Работы идут не только в здании, но и вокруг него. Как сообщает
По словам инженера по надзору за строительством МКУ «Служба заказчика по строительству и капитальному ремонту» администрации города Эдуарда Абрамова, все работы идут строго по графику, а 70% оборудования уже находится в хабаровских складах. С 4 декабря там планируют начать монтаж оборудования пищеблока.
РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что возводить «космическую» школу на 800 мест начали в декабре 2016 года. Её финансируют из городского, краевого и федерального бюджетов. Учреждение станет профильным: в нём будут готовить специалистов для работы в индустрии, связанной с освоением космоса. Новая школа, в соответствии с проектом, должна стать самой современной в дальневосточной столице.