Прогноз погоды на праздники: чего ожидать казахстанцам в первые дни зимы

Источник: Nur.kz

Синоптики озвучили прогноз на праздники и выходные. На большей части республики сохранится теплая и ясная погода, сообщает NUR.KZ со ссылкой на РГП «Казгидромет».

В большинстве областей и отдельных районах синоптики прогнозируют небольшой снег.

Температура воздуха по-прежнему будет выше климатической нормы на 3…5 градусов.

«На юге республики под влиянием высотного циклона осадки будут умеренными и температура ниже обычной на 1…2 градуса.