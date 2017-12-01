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07:23 (мск), источник: Nur.kz

Прогноз погоды на праздники: чего ожидать казахстанцам в первые дни зимы

Синоптики озвучили прогноз на праздники и выходные. На большей части республики сохранится теплая и ясная погода.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +11° 87% 761 мм рт. ст. 3 м/с
Источник: Nur.kz

Синоптики озвучили прогноз на праздники и выходные. На большей части республики сохранится теплая и ясная погода, сообщает NUR.KZ со ссылкой на РГП «Казгидромет».

В большинстве областей и отдельных районах синоптики прогнозируют небольшой снег.

Температура воздуха по-прежнему будет выше климатической нормы на 3…5 градусов.

«На юге республики под влиянием высотного циклона осадки будут умеренными и температура ниже обычной на 1…2 градуса.

В ночные и утренние часы на большей части территории республики сохранятся туманы с видимостью менее 5 метров, на юге гололед, — сообщают метеорологи.

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