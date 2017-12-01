Прогноз погоды на праздники: чего ожидать казахстанцам в первые дни зимы
Синоптики озвучили прогноз на праздники и выходные. На большей части республики сохранится теплая и ясная погода.
Синоптики озвучили прогноз на праздники и выходные. На большей части республики сохранится теплая и ясная погода.
Синоптики озвучили прогноз на праздники и выходные. На большей части республики сохранится теплая и ясная погода, сообщает NUR.KZ со ссылкой на РГП «Казгидромет».
В большинстве областей и отдельных районах синоптики прогнозируют небольшой снег.
Температура воздуха
«На юге республики под влиянием высотного циклона осадки будут умеренными и температура ниже обычной на 1…2 градуса.
В ночные и утренние часы на большей части территории республики сохранятся туманы с видимостью менее 5 метров, на юге гололед, — сообщают метеорологи.