На московских вокзалах появятся игровые площадки
В залах ожидания Ярославского, Казанского, Курского, Павелецкого, Киевского и Белорусского вокзалов в Москве появятся детские игровые площадки. Об этом пишет «Говорит Москва».
В залах ожидания Ярославского, Казанского, Курского, Павелецкого, Киевского и Белорусского вокзалов в Москве появятся детские игровые площадки. Об этом пишет «Говорит Москва».
Презентация игровых зон состоится 4 декабря на Павелецком вокзале.
Пилотный проект по созданию детских игровых зон появился этой весной на Ленинградском вокзале. В РЖД одобрили данный проект и в дальнейшим планируют открыть детские зоны на крупнейших вокзалах России.
Ранее стали известны самые популярные направления железнодорожных маршрутов. На первом месте оказался маршрут