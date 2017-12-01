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10:30 (мск), источник: Известия

На московских вокзалах появятся игровые площадки

В залах ожидания Ярославского, Казанского, Курского, Павелецкого, Киевского и Белорусского вокзалов в Москве появятся детские игровые площадки. Об этом пишет «Говорит Москва».

Источник: РИА "Новости"

Презентация игровых зон состоится 4 декабря на Павелецком вокзале.

Пилотный проект по созданию детских игровых зон появился этой весной на Ленинградском вокзале. В РЖД одобрили данный проект и в дальнейшим планируют открыть детские зоны на крупнейших вокзалах России.

Ранее стали известны самые популярные направления железнодорожных маршрутов. На первом месте оказался маршрут Москва-Санкт-Петербург, на втором — Москва-Нижний Новгород, и на третьем — отправления из Москвы в Казань.

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