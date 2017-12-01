Красноярка отсудила у торгового центра 270 тысяч за сломанную в праздники руку

Жительница Красноярска, которая получила перелом руки при выходе из магазина, добилась через суд компенсации морального вреда и возмещения утраченного заработка.

Инцидент произошел еще 7 января 2016 года в торговом центре «Звездный» на ул. Говорова, 55. Выходя с покупками из магазина, женщина поскользнулась на лестничной площадке перед зданием и получила травму руку. Она вернулась в магазин за помощью, но скорую ей не вызвали. Тогда она сама добралась до ближайшего травмпункта, где ей поставили диагноз «перелом левой локтевой кости со смещением» и наложили гипс.

В больницу женщина смогла обратиться только 11 января, когда закончились новогодние каникулы. Ей сделали операцию. Почти 2 месяца она находилась на лечении, а в августе 2016 года ей удалили металлоконструкцию локтевого отростка. В общей сложности она была нетрудоспособной 73 дня.