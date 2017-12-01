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05:51 (мск), источник: Newslab.ru

Красноярка отсудила у торгового центра 270 тысяч за сломанную в праздники руку

Инцидент произошел на новогодних каникулах на правобережье города.

Жительница Красноярска, которая получила перелом руки при выходе из магазина, добилась через суд компенсации морального вреда и возмещения утраченного заработка.

Инцидент произошел еще 7 января 2016 года в торговом центре «Звездный» на ул. Говорова, 55. Выходя с покупками из магазина, женщина поскользнулась на лестничной площадке перед зданием и получила травму руку. Она вернулась в магазин за помощью, но скорую ей не вызвали. Тогда она сама добралась до ближайшего травмпункта, где ей поставили диагноз «перелом левой локтевой кости со смещением» и наложили гипс.

В больницу женщина смогла обратиться только 11 января, когда закончились новогодние каникулы. Ей сделали операцию. Почти 2 месяца она находилась на лечении, а в августе 2016 года ей удалили металлоконструкцию локтевого отростка. В общей сложности она была нетрудоспособной 73 дня.

Ответчиком по делу суд определил компанию «Фурор», которая является владельцем здания. Обязанность по уборке территории лежала именно на арендодателе, но он не выполнил свою работу. Ленинский районный суд Красноярска постановил взыскать с ООО в пользу красноярки 70 тыс. рублей компенсации морального вреда, 201 тыс. рублей утраченного заработка, а также 5,5 тыс. рублей госпошлины. Владельцы магазина дважды обжаловали судебное решение, но Красноярский краевой суд оставил приговор без изменения.

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