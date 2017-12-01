Красноярских волонтёров наградили за помощь в поисках пропавших людей
В краевой полиции нагрудными знаками за содействие МВД России наградили 15 волонтёров. В нашем регионе общественное движение по поиску пропавших людей существует пять лет.
В краевой полиции нагрудными знаками за содействие МВД России наградили 15 волонтёров. В нашем регионе общественное движение по поиску пропавших людей существует пять лет.
Всего же в крае около тысячи народных дружинников, которые каждый день помогают полиции в пресечении преступлений и поисках пропавших без вести. 1 декабря волонтёры отправляются в Москву на Совет федерации, чтобы обсудить взаимодействие с МВД.