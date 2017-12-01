Единственную автошколу для инвалидов открыли в Новосибирске

Этого события больше года ждали инвалиды со всей Сибири. Лицензированная автошкола для людей с ограниченными возможностями сегодня есть только в Новосибирске. Современный автодром площадью больше 2,5 тысяч кв. метров полностью заасфальтировали, нанесли разметку и установили знаки, все как на большой дороге. Педагоги говорят: ученики необычные, ответственность большая.

— Это как малые дети, только взрослые! Очень аккуратно, нежно с ними надо обращаться, объяснять, чтобы понимали, что от них требуется непосредственно по управлению транспортным средством, — говорит инструктор по вождению Анатолий Шипулин.

Первые две группы по 25 человек уже сегодня начнут изучать правила дорожного движения. Вчера был ознакомительный урок, по времени он чуть больше обычного. Информацию для учеников с проблемами слуха преподаватель доносит через сурдопереводчика.

Всего 200 часов теории и практики, инвалиды сами выбирают, на машине с какой коробкой передач они в будущем хотят ездить. Андрей Климов приехал учиться из Мошковского района. Он отморозил кисть руки, врачам пришлось ее ампутировать. Советует другим не сдаваться и идти вперед.

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— Когда дали лицензию, мне позвонили, сказали, какие документы надо. Прошел врачебную комиссию на «автомат», машину с автоматической коробкой передач допустили. Обучение проходить можно, документы принес сюда, — рассказывает инвалид Андрей Климов/

В год в автошколе планируют учить вождению до 130 человек. Инвалиды из районов будут учиться абсолютно бесплатно, за счет областного бюджета. Еще до открытия учреждения заявки от маломобильных граждан поступили из Кемеровской, Омской, Томской областей, Тывы и Хакасии. В региональном министерстве труда и социального развития считают: нужно развиваться в этом направлении.

— Те мероприятия, которые направлены на реализацию доступной среды, это не только пандусы и другие вещи. Это еще и социализация граждан. И, имея на руках права, дальше для них открываются дополнительные возможности, они становятся более мобильные и не прикованы к своему пространству, — сообщил министр труда и социального развития Новосибирской области Ярослав Фролов.