Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Лаврентьев из «Голоса» и «Орла и решки» стал ведущим нового шоу
Новый препарат заставит раковые клетки самоуничтожиться
Российский самолет за $19 млн серьезно повредили во Франции
Европа устала от антироссийских санкций и готова их отменить
На Украине в здании суда отец потерпевшего взорвал две гранаты
Свадьба мертвецовКак в Китае девушек превращают в невест… для трупов
СМИ: Крымские порты идут ко дну — депутат парламента Крыма
WP: Путин готовит на Украине «сирийскую ловушку»
Шах и мат Путина: президент РФ разоблачил лживый МОК
Ученые выяснили, кому принадлежат ДНК «йети»
Кончаловский: Никто не осмеливается делать то, что делает Путин
Украинский генерал: ВСУ могут выйти к границам РФ
Татьяна Навка блистала на открытии катка на Красной площади
Бен Аффлек съехался с новой возлюбленной
Адвокат Джигарханяна рассказал об обмане Виталины - СМИ
«Стыдно за женский род»: Водонаева о жене Аршавина
Урок саудовских принцев для РФ: коррупционеры отдали $ 100 млрд
«Истребители США расстреляли российские вертолеты»
Фоторепортажи
7Южная Корея провела запуск баллистических ракет
12Белый дом Рождества
08:12 (мск), источник: VN.ru

Единственную автошколу для инвалидов открыли в Новосибирске

Вчера в Новосибирске открыли автошколу для людей с ограниченными возможностями. Построили новый автодром, установили тренажеры. Отныне для людей с проблемами слуха будут вести специальные уроки с участием сурдопереводчика.

Этого события больше года ждали инвалиды со всей Сибири. Лицензированная автошкола для людей с ограниченными возможностями сегодня есть только в Новосибирске. Современный автодром площадью больше 2,5 тысяч кв. метров полностью заасфальтировали, нанесли разметку и установили знаки, все как на большой дороге. Педагоги говорят: ученики необычные, ответственность большая.

— Это как малые дети, только взрослые! Очень аккуратно, нежно с ними надо обращаться, объяснять, чтобы понимали, что от них требуется непосредственно по управлению транспортным средством, — говорит инструктор по вождению Анатолий Шипулин.

Первые две группы по 25 человек уже сегодня начнут изучать правила дорожного движения. Вчера был ознакомительный урок, по времени он чуть больше обычного. Информацию для учеников с проблемами слуха преподаватель доносит через сурдопереводчика.

Всего 200 часов теории и практики, инвалиды сами выбирают, на машине с какой коробкой передач они в будущем хотят ездить. Андрей Климов приехал учиться из Мошковского района. Он отморозил кисть руки, врачам пришлось ее ампутировать. Советует другим не сдаваться и идти вперед.

Во время загрузки произошла ошибка.

— Когда дали лицензию, мне позвонили, сказали, какие документы надо. Прошел врачебную комиссию на «автомат», машину с автоматической коробкой передач допустили. Обучение проходить можно, документы принес сюда, — рассказывает инвалид Андрей Климов/

В год в автошколе планируют учить вождению до 130 человек. Инвалиды из районов будут учиться абсолютно бесплатно, за счет областного бюджета. Еще до открытия учреждения заявки от маломобильных граждан поступили из Кемеровской, Омской, Томской областей, Тывы и Хакасии. В региональном министерстве труда и социального развития считают: нужно развиваться в этом направлении.

— Те мероприятия, которые направлены на реализацию доступной среды, это не только пандусы и другие вещи. Это еще и социализация граждан. И, имея на руках права, дальше для них открываются дополнительные возможности, они становятся более мобильные и не прикованы к своему пространству, — сообщил министр труда и социального развития Новосибирской области Ярослав Фролов.

В ближайшее время у автошколы появится собственный сайт и единый номер, что упростит подачу заявлений и регистрацию документов, необходимых для поступления.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Морозы не мешают размножаться обитателям Новосибирского зоопарка
В Пхеньяне обиделись на Россию за поддержку санкций против КНДР
Аргентина объявила о гибели экипажа пропавшей подлодки
В России введут новый стандарт медпомощи пенсионерам
Франция обвинила сенатора Керимова в недоплате €400 млн налогов
Суд в США приговорил сына депутата Госдумы к 14 годам тюрьмы
Госдеп выступил против российских газопроводов в Европе
Дефицитный плод: абхазские мандарины съели вредители
Спорт
Сборная России по футболу узнает своих соперников на ЧМ-2018 Жеребьевка финального турнира чемпионата мира определит трех соперников сборной России по группе А
Авто
Безумный тюнинг автосалона в Лос-Анджелесе: фотогалерея Американцы любят автомобили. Иногда эта любовь даже через край. Смотрите фотографии самых-самых машин
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Киркоров стал гостем первого выпуска нового шоу Андрея Малахова Программа «Привет, Андрей!» будет выходить на канале «Россия 1»
Недвижимость
«Никогда не давайте стопроцентную предоплату!», или Как пережить ремонт
В Самаре прекращено проектирование наукограда «Гагарин-центр»
В Москве дешевеет недвижимость премиум-класса
Реновация затронет интересы каждой четвертой московской семьи
Леди
Актрисы, модели и официантки: на ком женятся современные принцы Знакомимся с Золушками нашего времени.
Дети
Светлана Бондарчук поделилась архивными фото сына и бывшего мужа Звезда трогательно поздравила наследника с днем рождения.
Все о ремонте
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь