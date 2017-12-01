Что меняется в нашей жизни в декабре

К началу каждого месяца сотрудники ГТРК «Южный Урал» традиционно подготавливают обзор законодательных нововведений, с которыми придется столкнуться россиянам, а также подборку исторических дат и предстоящих событий в стране и регионе.

Изменения в правовом поле.

Не позднее 1 декабря необходимо оплатить имущественные налоги за 2016 год. К имущественным относят 3 вида налогов: земельный, транспортный (на автомобиль, мотоцикл, катер, снегоход, яхту или другой транспорт) и собственно на имущество — квартиру, комнату, дом, дачу, гараж, машино-место и любую другую недвижимость, включая ту, которая не достроена.

С 1 декабря получить штраф (500 руб.) могут водители, поменявшие резину на шипованную, но не наклеившие на свой автомобиль знак Ш. Соответствующие поправки были внесены в ПДД еще в апреле этого года. Изменения в правила внесли из-за разницы в длине тормозного пути у автомобиля с шипованными колесами и с обычной резиной. «Переобутая» машина на зимней дороге останавливается значительно быстрее, так что в случае экстренного торможения водителю следующей сзади машины может просто не хватить времени для того, чтобы избежать столкновения.

С 1 декабря сразу два изменения будут введены по инициативе Минстроя России. Так, ведомство представило методику расчета стоимости работ по капремонту, на основании которой все регионы к декабрю 2017-го должны были провести перерасчет. Это было сделано на фоне массового недовольства россиян суммами, которые ежемесячно начислялись им за капитальный ремонт. В ведомстве рассчитывают, что таким образом его стоимость удастся сделать более прозрачной, а управляющим компаниям будет сложнее наживаться на этой строке в счетах за ЖКХ.

Более прозрачными также могут стать цены на рынке строящейся недвижимости. С 1 декабря строительные компании должны будут указывать в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве целый ряд дополнительных параметров — в том числе заложенные в смету цены на материалы, оборудование, элементы конструкции, а также на использование строительной техники и оплату труда рабочих. Подотчетными становятся даже данные о тарифах на грузоперевозки по железной дороге. Предполагается, что все это позволит ужесточить контроль за завышением цен на строящееся жилье.

С 4 декабря вводятся новые правила подачи заявления о выплате материнского капитала. Новыми правилами, предусматривается, в частности, что:

— заявителю при подаче заявления теперь не требуется предоставлять СНИЛС;.

— заявители, не имеющие подтвержденного регистрацией места жительства (пребывания) в пределах территории РФ, вместе с заявлением представляют заявление о месте своего фактического проживания на территории страны;.

— заявление, принятое посредством почтовой связи, регистрируется не позднее первого рабочего дня, следующего за днем его получения территориальным органом ПФР;.

— заявление об аннулировании может быть подано в территориальный орган ПФР, в который ранее было подано заявление о выплате, до перечисления территориальным органом ПФР средств материнского капитала согласно заявлению в срок не позднее 10 рабочих дней со дня принятия решения об удовлетворении заявления.

С 24 декабря с целью исключения выпуска на линию технически неисправных транспортных средств Минтрансом России вводится Порядок организации и проведения предрейсового контроля технического состояния транспортных средств. Контроль технического состояния транспортных средств проводится специалистами, назначаемыми перевозчиками. При этом контролеры должны соответствовать профессиональным и квалификационным требованиям, утвержденным Минтрансом России.

31 декабря вступает в силу ряд изменений в Федеральный закон «Об электронной подписи». Предусматривается, что ФСБ России по согласованию с уполномоченным федеральным органом устанавливает требования к форме квалифицированного сертификата и правила подтверждения владения ключом электронной подписи.

События, праздники и памятные даты декабря.

1 декабря — Всемирный день борьбы со СПИДом. Этот День стал одним из самых важных международных дней, связанных с вопросами здравоохранения и одной из ключевых возможностей повышения информированности, воздания должного памяти погибших от болезни, и возможности отметить такие достижения как расширение доступа к лечению и мерам по профилактике.

1 декабря — Всероссийский день хоккея. Впервые прошел в 2007 году по инициативе президента Федерации хоккея России Владислава Третьяка, когда более 150 стадионов страны радушно приняли любителей этой игры. Организаторы праздника надеются, что он станет ежегодным и массовым, и мероприятия в рамках Дня будут проводиться регулярно по всей стране. Ведь этот день — дань уважения великому хоккейному прошлому и настоящему нашей страны, потрясающая возможность популяризации спорта вообще, и хоккея в первую очередь.

Ежегодно 2 декабря в России отмечается неофициальный профессиональный праздник всех работников банковской системы страны — День банковского работника. Эта дата выбрана в связи с тем, что 2 декабря 1990 года был принят первый в новейшей истории российский Федеральный закон — «О Центральном Банке Российской Федерации», положивший начало формированию современной банковской системы.

3 декабря в России, начиная с 2014 года, отмечается День Неизвестного Солдата — в память о российских и советских воинах, погибших в боевых действиях на территории нашей страны или за ее пределами. Решение об установлении этой памятной даты было принято Госдумой в октябре 2014 года, а соответствующий указ был подписан президентом РФ 5 ноября того же года.

Ежегодно 3 декабря в нашей стране отмечается профессиональный праздник юристов. Дата 3 декабря для праздника выбрана в связи с тем, что в этот день в 1864 году в России была принята серия судебных уставов и других законодательных актов, которые легли в основу судебной реформы. И именно этот день вплоть до 1917 года российские правоведы считали своим профессиональным праздником.

3 декабря в России отмечается День сетевика. Это профессиональный праздник участников многоуровневого маркетинга и бизнеса прямых продаж. Сетевой маркетинг появился в России в конце 80-х — начале 90-х годов 20 века. Всего в России насчитывается более 3,5 млн участников сетевого маркетинга, и еще около 2 млн человек — в других странах постсоветского пространства.

3 декабря — Международный день инвалидов. Установлен в 1992 году с целью повышения осведомленности и мобилизации поддержки важных вопросов, касающихся включения людей с инвалидностью как в общественные структуры, так и в процессы развития.

4 декабря отмечается День заказов подарков и написания писем Деду Морозу. Он посвящен всем, кто верит в этого зимнего волшебника и с нетерпением ждет чудесный праздник — Новый год. Обычно именно 4 декабря во многих странах мира почтамты начинают предоставлять услуги по отправке писем Деду Морозу, или открываются специальные почтовые учреждения, где все дети и их родители могут отправить письма с пожеланием долгожданного подарка, которые обязательно будут доставлены седоволосому чудотворцу.

7 декабря 1973 года в Челябинске открылся Музей Южно-Уральской железной дороги. На протяжении более 40 лет он был основным хранителем истории Южно-Уральской магистрали.

День Героев Отечества в России — это памятная дата, которая отмечается в нашей стране ежегодно 9 декабря. Она установлена в 2007 году. Однако, свою историю этот праздник ведет еще с ХVIII века. Дата приурочена к выдающемуся событию эпохи правления императрицы Екатерины II — в 1769 году она учредила орден Святого Георгия Победоносца. В те годы этим орденом награждались воины, проявившие в бою доблесть, отвагу и смелость.

9 декабря — Международный день памяти жертв преступления геноцида, чествования их достоинства и предупреждения этого преступления. В сентябре 2015 года Генеральная Ассамблея ООН, по инициативе Армении, своей резолюцией постановила провозгласить 9 декабря Международным днем памяти жертв геноцида, чествования их достоинства и предупреждения этого преступления. Дата была выбрана в связи с тем, что в этот день в 1948 году Генассамблея приняла Конвенцию о предупреждении преступления геноцида и наказании за него.

9 декабря 1921 года основан Челябинский театр драмы. В этот день на сцене Челябинского Народного дома был представлен спектакль по драме В. Немировича-Данченко «Цена жизни» в исполнении профессиональной труппы известного провинциального режиссера П. И. Васильева.

10 декабря — День прав человека. Дата была выбрана в честь принятия и провозглашения Генеральной Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 года Всеобщей декларации прав человека.

Ежегодно 10 декабря в мире пока неформально, но традиционно отмечается Всемирный день футбола. Таким образом международное сообщество отдает дань этому виду спорта, который для многих миллионов не просто игра, а стиль жизни. В этот день проводится множество футбольных матчей самого разного уровня и масштаба.

10 декабря 1929 года родился Лев Николаевич Головницкий (1929−1994), челябинский скульптор, автор памятников В. И. Ленину, «Орленок» в Челябинске, монумента «Тыл — фронту» в Магнитогорске и многих других. Сегодня без работ этого скульптора трудно представить Челябинск и другие города Южного Урала. Скульптор-монументалист, народный художник РСФСР, действительный член АХ СССР, лауреат Государственной премии РСФСР имени И. Е. Репина Лев Николаевич Головницкий родился 10 декабря 1929 года в городе Кургане. Но уже в 1932 году семья переехала в Челябинск. Головницкий был приверженцем стиля социалистического реализма. В его работах отражены выдающиеся деятели и важные события Советского государства.

12 декабря — День Конституции России. В этот день в 1993 году всенародным голосованием в нашей стране была принята Конституция Российской Федерации. Полный текст Конституции был опубликован в «Российской газете» 25 декабря 1993 года. С 1994 года день 12 декабря был объявлен государственным праздником. Конституция — основной закон государства — является ядром всей правовой системы России и определяет смысл и содержание других законов.

12 декабря 1951 года родился Федор Филиппович Конюхов, знаменитый путешественник, совершивший более пяти кругосветных путешествий. На берегу озера Тургояк действует «Школа путешественников Ф. Конюхова» для юных туристов и его дом. Награжден медалью «За заслуги перед Челябинской областью», почетный гражданин города Миасса.

15 декабря 1943 года издан первый приказ по Челябинскому механико-машиностроительному институту, который сегодня является одним из крупнейших вузов страны — Южно-Уральским государственным университетом. За многие годы этот вуз продолжал не только развиваться, но и часто менять название и сущность: к примеру, в 1990-м он стал техническим университетом, а через 7 лет избавился от техники в названии совсем — появился Южно-Уральский государственный университет. А с 2010 года он носит гордый статус Национального Исследовательского университета.

16 декабря — День риелтора в России. Для нашей страны профессия относительно нова, первые риелторские компании появились в стране в начале 90-х годов 20 века. А в 1996 году был неофициально проведен первый День риелтора.

16 декабря 1947 года — 70 лет назад — в Златоусте образовано «Специальное Конструкторское Бюро по ракетам дальнего действия», ныне — Государственный ракетный центр имени академика В. П. Макеева (город Миасс).

18 декабря свой профессиональный праздник отмечают работники органов ЗАГСа. История органов ЗАГС в России началась 18 декабря 1917 года. В этот день был подписан декрет «О гражданском браке, о детях и о ведении книг актов состояния», в соответствии с которым юридические последствия за актами гражданского состояния признавались лишь в том случае, если они были зарегистрированы в государственных органах.

20 декабря — День работника органов безопасности. В эпоху СССР этот праздник был хорошо известен как День чекиста. История его установления берет начало (7) 20 декабря 1917 года — именно тогда была образована ВЧК — Всероссийская чрезвычайная комиссия. Позднее ВЧК сменила множество названий — НКВД, ОГПУ, МГБ, КГБ, ФСБ.

21 декабря 1944 года родился челябинский джазмен, основатель ансамбля’Уральский диксиленд и организатор джазовых фестивалей «Какой удивительный мир!» Игорь Владимирович Бурко. Музыка захватила его с детства. Да иначе и быть не могло, когда музицировали родители. А Игорь обожал ходить в кинотеатр «Кировец», но не в кино, а на выступления оркестра. Игорь Бурко стал, кажется, единственным челябинским артистом, удостоенным памятника при жизни. Это, конечно, не пятиметровый монумент и даже не бюст, а барельеф на Кировке, но у других-то и такого нет.

24 декабря 1948 года родился Виталий Абрамович Вольфович (1948−2016), музыкант, педагог, телеведущий. Заслуженный работник культуры Российской Федерации. В настоящее время идут обсуждения об открытии музея его памяти. По задумке дочерей Виталия Вольфовича, это должен быть не просто дом памяти, но и концертный зал и школа для детей. Посетителям покажут архивные видео с концертов, а также фото и другие материалы о заслуженном работнике культуры РФ и ведущем легендарной программы «Искры камина».

25 декабря — Рождество Христово у западных христиан. Это один из важнейших христианских праздников и государственный праздник в более чем 100 странах мира. 25 декабря Рождество Христово празднуют не только католики, но и православные ряда стран мира, лютеране и другие протестантские конфессии.

27 декабря — День спасателя. Необходимость создания МЧС в стране была вызвана постоянно растущим количеством чрезвычайных ситуаций. Праздник был установлен Указом Президента Российской Федерации от 26 декабря 1995 года. 27 декабря 1990 года на основании Постановления Совета Министров РСФСР образован Российский корпус спасателей. Дата принятия этого постановления считается временем образования МЧС и является Днем спасателя.

27 декабря (15 декабря по старому стилю) 1815 года начала работать знаменитая Златоустовская оружейная фабрика, которая была единственным государственным предприятием в стране, вооружавшим холодным оружием армию, сначала русскую, потом советскую. За годы Первой Мировой войны было изготовлено более 600 тыс. шашек, клинков и кавалерийских пик, за годы Великой Отечественной войны наша армия получила 583 тыс. боевых шашек и около 1 млн армейских ножей, прозванных «черными ножами». В 1945-м на Параде Победы все его участники были вооружены златоустовским холодным оружием. В настоящее время фабрика выпускает около ста наименований холодного и украшенного оружия, в том числе шашки, кортики и ножи.

28 декабря — Международный день кино. В этот день 1895 года в Париже в «Гранд-кафе» на бульваре Капуцинок (а не Капуцинов, как многие привыкли) прошел первый сеанс синематографа братьев Люмьер под названием «Прибытие поезда на вокзал Ла Сьота». Это был первый фильм в истории кинематографа, который был показан публике за деньги.

28 декабря 2004 года в Челябинске был открыт единственный в России Музей конькобежного спорта имени Л. П. Скобликовой. В здании Ледового Дворца «Уральская молния» собраны фотографии, на которых показана вся спортивная жизнь Лидии Скобликовой, начиная с пионерского возраста до Олимпийских вершин. Двери музея всегда открыты для посетителей, вход бесплатный.