В Московском регионе ожидаются метель, гололед и до 3 градусов тепла

«Будет облачно, пойдет снег, местами сильный, мокрый снег. Местами метель, гололед, налипание мокрого снега. Температура в Москве составит 0 — плюс 2 градуса, по области будет от минус 2 до плюс 3 градусов», — отметил представитель метеослужбы.

В субботу синоптики также ожидают дождь, мокрый снег, местами гололед, налипание мокрого снега. В столице будет 0 — плюс 2 градуса, в Подмосковье — от минус 3 до плюс 2 градусов. Ветер южной четверти, 5−10 м/с, местами порывы до 12−17 м/с. На дорогах гололедица, снежные заносы.