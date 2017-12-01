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06:48 (мск), источник: ТАСС

В Московском регионе ожидаются метель, гололед и до 3 градусов тепла

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Пасмурная ветреная погода со снегом ожидается в пятницу в Московском регионе. Об этом сообщили в Росгидромете.

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Источник: AP 2017

«Будет облачно, пойдет снег, местами сильный, мокрый снег. Местами метель, гололед, налипание мокрого снега. Температура в Москве составит 0 — плюс 2 градуса, по области будет от минус 2 до плюс 3 градусов», — отметил представитель метеослужбы.

Ветер юго-восточный, 7−12 м/с, местами порывы до 15−20 м/с. На дорогах гололедица, снежные заносы.

В субботу синоптики также ожидают дождь, мокрый снег, местами гололед, налипание мокрого снега. В столице будет 0 — плюс 2 градуса, в Подмосковье — от минус 3 до плюс 2 градусов. Ветер южной четверти, 5−10 м/с, местами порывы до 12−17 м/с. На дорогах гололедица, снежные заносы.

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