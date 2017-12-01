Хабаровский врач: Еще никто не доказал, что веганы живут дольше и качественнее

Полноценный рацион нельзя построить без продуктов, содержащих животный белок: растительная пища не может заменить рыбу, яйца, мясо и сыр. Такого мнения придерживается хабаровский эндокринолог, кандидат медицинских наук, гендиректор Клиники гормонального здоровья Елена Пьянкова. Об опасностях чистого веганства она рассказала в эфире программы «Утро с “Губернией”».

«Без белка на земле нет жизни. В среднем [в сутки] на килограмм веса человека должен приходиться 1 грамм белка. То есть среднестатистическому человеку нужно 70−80 граммов чистого белка в сутки, — говорит Елена Пьянкова. — Когда люди полностью отказываются от животного белка, то они получают неполноценное количество этого вещества. [Веганы] добавляют себе витамины, докалывают витамин B12, применяют фолиевую кислоту и так далее. Но пока еще никто не доказал, что веганы живут дольше и качественнее, если честно сказать. Сегодня американская классификация отнесла чистое веганство к разряду шизофрении. То есть это определенные психологические нарушения пищевого поведения, и с этими людьми нужно определенным образом [работать]».

Специалист объяснила, почему растительный белок не может полностью заменить животный.

«В растительных белках нет шести незаменимых аминокислот, которые мы не умеем синтезировать внутри, мы их должны получать извне. Основные белки для человека, под которые тысячелетиями формировалась его ферментная система — это ОВА-белок, так называемый овальбумин, который находится в яйце, и казеин — молочный белок. Вот под них наши ферментные системы были выстроены. Потом мы освоили рыбу, птицу и значимо позже — красное мясо», — сказала эндокринолог.

Елена Пьянкова посоветовала всем, кто заботится о своем здоровье, не забывать есть яйца.

«[Яйца] — это абсолютно полноценный белок, все 20 аминокислот. Кардиологи уже сняли запрет с яиц, никакого страшного холестерина там нет. Сейчас врачи разрешают есть до пяти-семи яиц в день. Отличная рекомендация — два яйца в день: получается 14 граммов белка, это супер», — добавила Елена Пьянкова.