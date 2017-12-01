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06:40 (мск), источник: Вести Приморье

Во Владивостоке мошенники рассылают фальшивые квитанции о поверке счетчиков

Почтовые ящики владивостокцев завалили псевдоквитанциями, в которых горожанам настойчиво рекомендуют поверить счётчики, иначе со следующего месяца начисления платы за потребление воды будут проводиться по общему нормативу. Причем приходят эти бумаги всем подряд. Сейчас законность такой рассылки проверяют правоохранительные органы. Когда и у кого поверять счётчики, расскажем в следующем репортаже.

Источник: Вести Приморье

Штрихкод, расчёты платежа и печать с крупной надписью «Извещение». Такие листовки с требованием поверить счётчик владивостокцы получают ежемесячно. Одни жители их не замечают, других такие псевдоквитанции пугают. Валентину Сопову настойчивые рекомендации обеспокоили, женщина позвонила.

Валентина Сопова, жительница Владивостока: «Мы звоним, они говорят 2,5 тысячи установить счётчик. Меня эта сумма смутила. Я потом говорю сыну позвони в домоуправление, что они скажут. А они нам: меняйте сами, и 200 рублей — опломбировка».

Листовки приходят от «Единой городской службы по учёту водоснабжения», «Водоконтроля». Вот только к тем, кто реально снабжает город водой эти извещения не имеют никакого отношения. В «Приморском водоканале» говорят — ничего не рассылают. А вот жалобы от жителей получают здесь регулярно, пришлось проводить даже собственное расследование.

Елена Беляковская, начальник юридического отдела КГУП «Приморский водоканал»: «Делали заявку на поверку. Нам перезванивал сотрудник, который представлялся сотрудником “Примводоканала”. То есть вводят в заблуждение. Наша квитанция совершенно отличается, здесь указывается срок поверки, когда он истекает».

Проверку провела и прокуратура края. Выяснилось, что компании, которые рассылают листовки, поверку счётчиков проводить вовсе не могут.

Виолетта Дорожкина, старший помощник прокурора края: «Если обратиться к Росаккредитации, то эти организации, которые распространяют эти листовки, они там не числятся, то есть не имеют право осуществлять поверку счётчиков».

Эти листовки — просто реклама. Если внимательно присмотреться — печать поддельная, таблица заполнена неверно, да и штрихкод не читается. А насколько такой рекламный ход соответствует российскому законодательству, сейчас проверяет федеральная антимонопольная служба.

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