Во Владивостоке мошенники рассылают фальшивые квитанции о поверке счетчиков

Источник: Вести Приморье

Штрихкод, расчёты платежа и печать с крупной надписью «Извещение». Такие листовки с требованием поверить счётчик владивостокцы получают ежемесячно. Одни жители их не замечают, других такие псевдоквитанции пугают. Валентину Сопову настойчивые рекомендации обеспокоили, женщина позвонила.

Валентина Сопова, жительница Владивостока: «Мы звоним, они говорят 2,5 тысячи установить счётчик. Меня эта сумма смутила. Я потом говорю сыну позвони в домоуправление, что они скажут. А они нам: меняйте сами, и 200 рублей — опломбировка».

Листовки приходят от «Единой городской службы по учёту водоснабжения», «Водоконтроля». Вот только к тем, кто реально снабжает город водой эти извещения не имеют никакого отношения. В «Приморском водоканале» говорят — ничего не рассылают. А вот жалобы от жителей получают здесь регулярно, пришлось проводить даже собственное расследование.

Елена Беляковская, начальник юридического отдела КГУП «Приморский водоканал»: «Делали заявку на поверку. Нам перезванивал сотрудник, который представлялся сотрудником “Примводоканала”. То есть вводят в заблуждение. Наша квитанция совершенно отличается, здесь указывается срок поверки, когда он истекает».

Проверку провела и прокуратура края. Выяснилось, что компании, которые рассылают листовки, поверку счётчиков проводить вовсе не могут.

Виолетта Дорожкина, старший помощник прокурора края: «Если обратиться к Росаккредитации, то эти организации, которые распространяют эти листовки, они там не числятся, то есть не имеют право осуществлять поверку счётчиков».