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07:15 (мск), источник: ИА Башинформ

В Уфе проходит социальная акция в помощь бездомным животным

УФА, 1 дек 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/. В Уфе проходит социальная акция помощи бездомным животным «Дай лапу, друг», организатором которой является волонтерский центр Башкирского государственного медицинского университета.

В период ее прохождения, в зоомагазинах «Ветна» можно приобрести все необходимое и оставить в специальных коробках помощи. Приют и его питомцы нуждаются в еде, медикаментах и средствах ухода, теплых вещах, строительных материалах (доски, утеплитель, поддоны, фанера, профнастил).

В субботу, 2 декабря, в загородном клубе «Фазенда», с 12 до 15 часов пройдет завершающий этап социальной акции: участников ждут веселые старты для их питомцев, «Хвостатый» квест для детей, детский мастер-класс, где научат печь и мастерить поделки. Вход свободный. Здесь же будет организован пункт сбора всего необходимого для приюта.

«В нашем городе есть приют “Доброта”, в котором ждут своих хозяев 500 замечательных собак. Зима — самое сложное время для них, мы предлагаем общими усилиями помочь им», — призывают волонтеры БГМУ.

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