В Уфе проходит социальная акция в помощь бездомным животным

В период ее прохождения, в зоомагазинах «Ветна» можно приобрести все необходимое и оставить в специальных коробках помощи. Приют и его питомцы нуждаются в еде, медикаментах и средствах ухода, теплых вещах, строительных материалах (доски, утеплитель, поддоны, фанера, профнастил).

В субботу, 2 декабря, в загородном клубе «Фазенда», с 12 до 15 часов пройдет завершающий этап социальной акции: участников ждут веселые старты для их питомцев, «Хвостатый» квест для детей, детский мастер-класс, где научат печь и мастерить поделки. Вход свободный. Здесь же будет организован пункт сбора всего необходимого для приюта.