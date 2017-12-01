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07:11 (мск), источник: АиФ Иркутск

В Ангарске осужденные сняли фильм про жизнь ИК-15 в стиле комиксов

Лучший фильм, снятый осужденными, выбрали специалисты.

Конкурс фильмов «Открытые двери» прошел среди осужденных, отбывающих наказание в исправительных учреждениях Приангарья. Как сообщает пресс-служба ГУФСИН региона, на конкурс было представлено 15 видео, созданных осужденными.

Фантазия авторов не ограничивалась рамками жанров и стилей, единственное условие — фильм должен быть продолжительностью до 10 минут и отражать воспитательную и производственную деятельность исправительных учреждений. Первое место занял 8-минутный фильм «Пора возвращаться домой». Его подготовила творческая группа осужденных из ИК-15 в Ангарске.

Фильм-победитель основан на истории одного из членов съемочной группы. По сюжету, Евгений Спиридонов стал героем новостных программ в августе 2015 года. Мужчина вместе с подельником представлялись оперативными сотрудниками некоего ведомства и проводили «задержания» с отъемом наличных у людей, только что снявших крупные суммы денег в банкомате. После суда Евгений оказывается в ангарской колонии и принимает решение работать над собой, чтобы как можно скорее освободиться и начать честную жизнь.

По словам Евгения Спиридонова, исполнившего главную роль в фильме и занимавшегося его монтажом, работа над лентой шла легко: «Съемки заняли несколько недель, материала набрали на целый полнометражный фильм, но в итоге оставили 8 минут. Сначала хотели сделать монтаж в стиле “Реальных пацанов”, но потом выбрали стиль комиксов, чтобы зрители улыбались. Добавили в сюжет не только юмор, но и серьёзные вещи, чтобы был повод задуматься не только осужденным, но и их родственникам».

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