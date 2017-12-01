В Ангарске осужденные сняли фильм про жизнь ИК-15 в стиле комиксов

Конкурс фильмов «Открытые двери» прошел среди осужденных, отбывающих наказание в исправительных учреждениях Приангарья. Как сообщает пресс-служба ГУФСИН региона, на конкурс было представлено 15 видео, созданных осужденными.

Фантазия авторов не ограничивалась рамками жанров и стилей, единственное условие — фильм должен быть продолжительностью до 10 минут и отражать воспитательную и производственную деятельность исправительных учреждений. Первое место занял 8-минутный фильм «Пора возвращаться домой». Его подготовила творческая группа осужденных из ИК-15 в Ангарске.

Фильм-победитель основан на истории одного из членов съемочной группы. По сюжету, Евгений Спиридонов стал героем новостных программ в августе 2015 года. Мужчина вместе с подельником представлялись оперативными сотрудниками некоего ведомства и проводили «задержания» с отъемом наличных у людей, только что снявших крупные суммы денег в банкомате. После суда Евгений оказывается в ангарской колонии и принимает решение работать над собой, чтобы как можно скорее освободиться и начать честную жизнь.