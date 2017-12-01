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12:11 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Прокуратура Приангарья признала незаконной строительство на Байкале после запроса ЕР

Разрешение на строительство отменено.

Источник: РИА "Новости"

Прокуратура Иркутской области признала незаконным строительство объектов, начатое гражданами Китая на двух участках в поселке Листвянка на Байкале. В результате разрешение на строительство на первом участке отменено, а на втором земельном участке не выдавалось. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу партии «Единая Россия».

Ранее на проблему незаконной застройки берега озера обратил внимание руководитель мониторинговой группы «Единой России» «Живой лес», председатель комитета Государственной Думы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям (фракция «Единой России») Николай Николаев. Парламентарий направил соответствующие запросы на имя Генпрокурора РФ Юрия Чайки и главе управления Росприроднадзора по Иркутской области Оксане Курек.

По словам Николаева, поводом для запросов послужило направленное ему в сентябре обращение жителей Листвянки, обеспокоенных этим строительством. Так, некоторые объекты возводятся там, где до воды менее 15 метров. Заявители тогда также указали на то, что формально данные участки принадлежат гражданам РФ, а неформально — гражданам Китая. «Жители Листвянки опасаются, что потом здесь будут нелегальные китайские гостиницы. Как правило, они оформляются в качестве частных домов. Если вы придете и спросите, можно ли здесь поселиться, вам, скорее всего, откажут: это же частный дом, здесь принимают только своих «гостей», — сообщил тогда Николаев.

В ходе прокурорской проверки было установлено, что работы проводились в водоохранной зоне озера, при этом было допущено вскрытие горных пород из-за изменения рельефа. Кроме того, в ведомстве установили, что разрешение на строительство местные власти выдавали гражданину КНР, однако в соответствии с выпиской из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости, земельный участок принадлежит на праве собственности гражданину РФ.

Напомним, в сентябре текущего года жители Листвянки обратились к региональным и местным властям, общественникам и парламентарию с просьбой разобраться с экологическими угрозами, появившимися в результате строительства ряда крупных объектов на первой линии озера Байкал. В первую очередь люди обеспокоены отсутствием подключения зданий к канализационным системам.

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