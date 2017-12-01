Овдовевшие, богатые и щедрые: Луиза Льюис и унаследованные от тайных родителей миллионы
В первом списке богатейших, составленном Берти Форбсом почти век назад, на 30 человек было три женщины. И история каждой из них — настоящий детектив.
В первом списке богатейших, составленном Берти Форбсом почти век назад, на 30 человек было три женщины. И история каждой из них — настоящий детектив.
Мэри Гарриман, Оливия Сейдж и Луиза Льюис — героини самого первого списка богатейших Forbes выпуска 1918 года. В третьей части нашей исторической трилогии представляем историю миссис Лоуренс Льюис.
Миссис Лоуренс Льюис, № 29 в первом списке богатейших 1918 года, $50 млн
Луиза Клисби Уайз Льюис (1895−1937) унаследовала от своих тайных родителей Генри Моррисона Флаглера, основателя нефтяной компании Standard Oil, и Мэри Лили Кенан дворцы Уайтхолл в
На танцах в 1890 году встретились двое: гроза женских сердец Роберт Уорт Бингам, студент Университета Вирджинии, и Мэри Лили, родители которой были озабочены поиском для нее подходящей партии. Случился молодежный бунтарский роман, подогреваемый давней враждой их семей.
Старый лев влюбился в красавицу 23 лет с такой силой, что для развода смастерил документальные доказательства невменяемости супруги. Он женился на Мэри Лили не так быстро, как хотелось бы, в 1901 году, когда на свет успело появиться дитя их любви Луиза. Она была отдана на воспитание замужней сестре Мэри Лили, Джесси Уайз, и свет простил богатым их причуды.
В 1913 году жена Бингама покончила жизнь самоубийством, а через три недели Флаглер скончался после падения с лестницы своего роскошного Уайтхолла в
Мэри Лили вскоре скончалась, тело ее было напичкано опиатами, адреналином и мышьяком, газеты писали об «острой сердечной недостаточности». Все вокруг обвиняли Бингама, родственники устроили тайную эксгумацию и, получив результаты, замолчали: третичный сифилис, запущенный, причинявший больной невероятные страдания. Отсюда наркотики и дерматолог. Мэри Лили, в жизни которой было двое мужчин, позорную болезнь получила от первого, студента-повесы, второй ее брак с которым продлился менее года.
Газеты 1917 года уверяли, что Мэри Лили завещала Луизе Клисби Уайз Льюис все без остатка. Но они не учли многочисленных родственников. Часть денег ушла Луизиной мачехе Джесси Кенан Уайз. Также ей, Саре Грэм Кенан (второй сестре Мэри Лили) и Уильяму Р. Кенану (брату Мэри Лили) отходили части корпорации Standard Oil, железная дорога Florida East Coast (оцененная в $32 млн), часть доходов от флоридских отелей, которыми управлял Генри Флаглер. Также всем троим полагалось по $5 млн, что в целом было неплохо. Не забываем и о пяти миллионах Роберта Бингама.
Луиза Льюис получила в свое распоряжение недвижимость на сумму не более $12 млн, коллекцию жемчуга стоимостью $1 млн, ежегодные выплаты по $200 000 и $5 млн по достижении ею сорокалетия. Однако единожды написанное пером не редактируется топором: в чартах богачей Forbes за 1918 год она