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07:19 (мск), источник: АиФ Красноярск

В крупных торговых сетях Красноярска продают некачественные продукты

Эксперты увидели в каких условиях хранится товар и что в него добавляют.

Источник: РИА "Новости"

Красноярский ЦСМ Росстандарта проверил, как в крупных торговых сетях следят за качеством продуктов.

Исследование проводилось в торговых сетях «Аллея», «Батон», «О Кей», «Лента» и «Метро». В каждом из магазинов был закуплен одинаковый набор продуктов: пельмени, рыбные пресервы, творог, сметана и хлеб.

«Образцы приобретались без привязки к торговым маркам и каким-то отдельным характеристикам продукта, так как у населения различные потребительские предпочтения. Для нас было важно определить, приходя в конкретную торговую сеть и приобретая набор продуктов, насколько, сформированная нами продуктовая корзина, отвечает требованиям качества и безопасности», — рассказала начальник отдела стандартизации и оценки соответствия ФБУ «Красноярский ЦСМ» Татьяна Мельник.

В итоге замечаний к условиям хранения у специалистов не было, а вот качество товаров оставляет желать лучшего. Так, в нескольких образцах пельменей была обнаружена соя, в сметане эксперты нашли кишечную палочку, а в творог производитель добавлял растительные жиры.

По результатам исследования 40% продукции, приобретённой в торговой сети ООО «Лента» не соответствуют требованиям нормативно-правовой документации. Большее количество нарушений выявлено в торговых сетях «О КЕЙ» — 60%, «Метро Кэш энд Кэрри» — 67%, дискаунтер «Батон» — 75%, в магазине «Русь-27» (гипермаркет «Аллея») — 80%.

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