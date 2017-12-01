В крупных торговых сетях Красноярска продают некачественные продукты

Источник: РИА "Новости"

Красноярский ЦСМ Росстандарта проверил, как в крупных торговых сетях следят за качеством продуктов.

Исследование проводилось в торговых сетях «Аллея», «Батон», «О Кей», «Лента» и «Метро». В каждом из магазинов был закуплен одинаковый набор продуктов: пельмени, рыбные пресервы, творог, сметана и хлеб.

«Образцы приобретались без привязки к торговым маркам и каким-то отдельным характеристикам продукта, так как у населения различные потребительские предпочтения. Для нас было важно определить, приходя в конкретную торговую сеть и приобретая набор продуктов, насколько, сформированная нами продуктовая корзина, отвечает требованиям качества и безопасности», — рассказала начальник отдела стандартизации и оценки соответствия ФБУ «Красноярский ЦСМ» Татьяна Мельник.

В итоге замечаний к условиям хранения у специалистов не было, а вот качество товаров оставляет желать лучшего. Так, в нескольких образцах пельменей была обнаружена соя, в сметане эксперты нашли кишечную палочку, а в творог производитель добавлял растительные жиры.