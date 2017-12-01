В крупных торговых сетях Красноярска продают некачественные продукты
Эксперты увидели в каких условиях хранится товар и что в него добавляют.
Эксперты увидели в каких условиях хранится товар и что в него добавляют.
Красноярский ЦСМ Росстандарта проверил, как в крупных торговых сетях следят за качеством продуктов.
Исследование проводилось в торговых сетях «Аллея», «Батон», «О Кей», «Лента» и «Метро». В каждом из магазинов был закуплен одинаковый набор продуктов: пельмени, рыбные пресервы, творог, сметана и хлеб.
«Образцы приобретались без привязки к торговым маркам и
В итоге замечаний к условиям хранения у специалистов не было, а вот качество товаров оставляет желать лучшего. Так, в нескольких образцах пельменей была обнаружена соя, в сметане эксперты нашли кишечную палочку, а в творог производитель добавлял растительные жиры.
По результатам исследования 40% продукции, приобретённой в торговой сети ООО «Лента» не соответствуют требованиям