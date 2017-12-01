Цены на земельные участки в Иркутской области выросли на 26%

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В сентябре средняя цена одного земельного участка, оформленного в собственность по договору купли-продажи, была чуть более 362 тыс. рублей. Об этом 1 декабря сообщает пресс-служба Управления Росреестра по Иркутской области.

В октябре на 4% увеличилась средняя цена приобретенных по договорам купли-продажи помещений и составила более 1,662 миллиона рублей (в сентябре — более 1,589 млн рублей). Средняя цена купленных зданий и машино-мест в октябре снизилась и составила 1,259 млн рублей (средняя цена в сентябре — более 1,42 млн рублей), машино-места — за 455 тыс. рублей (средняя цена в сентябре — около 500 тыс. рублей).