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07:21 (мск), источник: Baikal-info.ru

Цены на земельные участки в Иркутской области выросли на 26%

В Иркутской области в октябре 2017 года средняя цена купленных земельных участков выросла на 26% и превысила 456 тыс. рублей.

Источник: Reuters

В сентябре средняя цена одного земельного участка, оформленного в собственность по договору купли-продажи, была чуть более 362 тыс. рублей. Об этом 1 декабря сообщает пресс-служба Управления Росреестра по Иркутской области.

В октябре на 4% увеличилась средняя цена приобретенных по договорам купли-продажи помещений и составила более 1,662 миллиона рублей (в сентябре — более 1,589 млн рублей). Средняя цена купленных зданий и машино-мест в октябре снизилась и составила 1,259 млн рублей (средняя цена в сентябре — более 1,42 млн рублей), машино-места — за 455 тыс. рублей (средняя цена в сентябре — около 500 тыс. рублей).

По договорам долевого участия в октябре в Иркутской области оформлялись в собственность здания, помещения и машино-места. Средняя цена приобретения данных объектов недвижимости в прошлом месяце составила более 1,768 млн рублей, 3,343 млн рублей и 517 тыс. рублей соответственно.

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