Цены на земельные участки в Иркутской области выросли на 26%
В Иркутской области в октябре 2017 года средняя цена купленных земельных участков выросла на 26% и превысила 456 тыс. рублей.
В Иркутской области в октябре 2017 года средняя цена купленных земельных участков выросла на 26% и превысила 456 тыс. рублей.
В сентябре средняя цена одного земельного участка, оформленного в собственность по договору
В октябре на 4% увеличилась средняя цена приобретенных по договорам
По договорам долевого участия в октябре в Иркутской области оформлялись в собственность здания, помещения и