Первые зимние выходные Средний Урал встретит снегопадом

Источник: УралИнформБюро

Согласно данным Уралгидрометцентра, днем 2 декабря столбик термометра на территории региона опустится до минус 8 градусов, ночью — до минус 13. Ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, передает «Уралинформбюро».

3 декабря слегка потеплеет — до минус 7 градусов днем и минус 9 — ночью. В области пройдет снег, местами — мокрый снег.