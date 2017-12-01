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07:09 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Первые зимние выходные Средний Урал встретит снегопадом

Погода в предстоящие выходные в Свердловской области существенно не изменится.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +11° 87% 761 мм рт. ст. 3 м/с
Источник: УралИнформБюро

Согласно данным Уралгидрометцентра, днем 2 декабря столбик термометра на территории региона опустится до минус 8 градусов, ночью — до минус 13. Ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, передает «Уралинформбюро».

3 декабря слегка потеплеет — до минус 7 градусов днем и минус 9 — ночью. В области пройдет снег, местами — мокрый снег.

Стоит добавить, что до 20:00 3 декабря на территории Среднего Урала действует предупреждение о неблагоприятных метеорологических условиях первой степени опасности.

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