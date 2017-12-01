Первые зимние выходные Средний Урал встретит снегопадом
Погода в предстоящие выходные в Свердловской области существенно не изменится.
Погода в предстоящие выходные в Свердловской области существенно не изменится.
Согласно данным Уралгидрометцентра, днем 2 декабря столбик термометра на территории региона опустится до минус 8 градусов, ночью — до минус 13. Ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, передает «Уралинформбюро».
3 декабря слегка потеплеет — до минус 7 градусов днем и минус 9 — ночью. В области пройдет снег, местами — мокрый снег.
Стоит добавить, что до 20:00 3 декабря на территории Среднего Урала действует предупреждение о неблагоприятных метеорологических условиях первой степени опасности.