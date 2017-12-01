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07:37 (мск), источник: Sputnik.md

Кому в Молдове могут отказать в выдаче паспорта

В Регламент выдачи удостоверяющих личность документов Молдовы внесен пункт, где описаны случаи, когда претенденту могут отказать в получении паспорта.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 1 дек — Sputnik. В некоторых ситуациях в Молдове могут отказать гражданину в выдаче документов, удостоверяющих его личность. Соответствующие поправки внесены правительством в Регламент о выдаче удостоверяющих личность документов и учете жителей страны.

Как уточняется в положении 14/2, «запрос на выдачу документов, удостоверяющих личность, может быть отклонен, если претендент представил ложную информацию или документов, которые он принес, недостаточно, они содержат несоответствия, недействительны или фальшивые».

В тексте также поясняется, что данное положение не распространяется на тот документ, чей срок годности истек и который человек пришел менять.

«Запрос на выдачу загранпаспорта гражданина Республики Молдовы или документа на поездку отклоняется, если право претендента на свободное пересечение границы приостановлено», — говорится в тексте Регламента.

Необоснованный отказ выдать удостоверяющий личность документ можно опротестовать по Закону «Об об административном суде».

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