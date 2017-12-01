Руководство узбекской милиции будут обновлять каждые три года

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 1 дек — Sputnik. Руководящий состав органов внутренних дел Узбекистана теперь будет ротироваться по истечении трехлетнего периода пребывания на занимаемой должности, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан со ссылкой на постановление главы государства.

Ротация руководящих сотрудников будет осуществляться на равнозначную должность. Предельный возраст пребывания на службе для рядового и сержантского составов, а также женщин вне зависимости от имеющегося звания составит пятьдесят лет, офицерского состава — пятьдесят пять лет, генеральского состава — шестьдесят лет.

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Интересно, что теперь руководящие должности в Министерстве внутренних дел, Главном управлении внутренних дел Ташкента и управлениях внутренних дел областей, районов и городов планируется комплектовать преимущественно сотрудниками, окончившими факультет подготовки руководящих кадров в высших образовательных учреждениях МВД.

С гражданами, поступившими в высшие образовательные учреждения МВД будут заключаться контракты об их обязательной непрерывной службе в органах внутренних дел, а также других государственных органах в течение пяти лет после окончания обучения.

Глава государства также поручил Министерству внутренних дел в срок до 1 февраля 2018 года критически пересмотреть порядок организации служебной, физической и морально-психологической подготовки сотрудников на качественно новых принципах, обеспечивающих строгую взаимосвязь ее содержания с потребностями подразделений, учет специфики региона, должностных обязанностей и характера службы.

Напомним, что за последние шесть месяцев Шавкат Мирзиёев уже несколько раз проводил совещания с представителями правоохранительных органов, упрекая их в безынициативности и неэффективности принимаемых мер по предотвращению преступлений, особенно среди молодежи.