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07:12 (мск), источник: АиФ Кузбасc

Что нам известно про главного зимнего волшебника?

Близится самое волшебное время в году, когда и взрослые, и дети непременно ждут чуда. Кто же может это чудо подарить?

В Деда Мороза верят не только дети, но и многие взрослые. Ведь именно его образ дарит нам ощущение праздника, ожидания чуда, ощущения, что все мечты непременно сбудутся. Какой же он, главный новогодний волшебник? Добрый или злой? Согреет или заморозит? Кто его сопровождает в его путешествиях? Откуда взялся образ доброго дедушки, приносящего детям подарки?

Kuzbass.aif.ru решил выяснить, что же наши читатели знают про главного зимнего волшебника — Деда Мороза?

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