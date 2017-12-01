Что нам известно про главного зимнего волшебника?

В Деда Мороза верят не только дети, но и многие взрослые. Ведь именно его образ дарит нам ощущение праздника, ожидания чуда, ощущения, что все мечты непременно сбудутся. Какой же он, главный новогодний волшебник? Добрый или злой? Согреет или заморозит? Кто его сопровождает в его путешествиях? Откуда взялся образ доброго дедушки, приносящего детям подарки?