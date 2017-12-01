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07:29 (мск), источник: Newslab.ru

Строителей «Покровки-life» заставят полностью заплатить за землю под комплексом

Третий арбитражный суд признал незаконным выкуп земли по льготной стоимости.

Источник: Reuters

Строительной компании «Арбан» придется заплатить полную стоимость земли под комплексом «Покровка-life» в Красноярске. К такому решению пришел Третий арбитражный апелляционный суд, в котором строители пытались оспорить решение предыдущей инстанции.

С иском к компании выступила прокуратура Красноярского края. Дело в том, что в 2013 году «Арбан» приобрела четыре жилых дома по ул. Линейной. Общая площадь земельных участков, на которых эти строения располагались, составляла более 35 000 кв. м. При этом строить на них можно было только частные дома.

Став собственником домов, строители обратились в департамент муниципального имущества и земельных отношений Красноярска с тем, чтобы приватизировать эти участки земли по льготной цене, что позволяла актуальная на тот момент версия Земельного кодекса РФ.

В департаменте не могли отказать и продали землю за примерно 5,9 млн рублей, что составляет 15% от ее кадастровой стоимости. К тому же, без аукциона.

«При этом все действия компании “Арбан” свидетельствовали о намерении использовать земельные участки не для эксплуатации приобретенных строений, а для строительства многоквартирных жилых домов», — говорят в прокуратуре.

Во всем этом прокурор усмотрел нарушения действующего законодательства. Но так как на участках уже велось строительство, в том числе и долевое, обязать строителей вернуть землю в собственность города оказалось невозможно. Тогда-то и было написано заявление в Арбитражный суд Красноярского края, который встал на сторону надзорного органа, постановив выплатить в казну города недоплаченную сумму — порядка 51 млн рублей.

В компании «Арбан» не согласились с таким решением, заявив, что права на эту землю у них были еще до покупки, поскольку она была арендована до 2018 года.

Третий Арбитражный не согласился с таким заключением и оставил решение предыдущей инстанции без изменения.

В компании уверяют, что это не повлияет на строительство жилого комплекса.

«Надо понимать, что 50 млн рублей — не существенная сумма для компании и проекта стоимостью 4,2 млрд рублей», — говорят строители и заявляют, что намерены продолжать оспаривать решение суда.

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