Сотрудники узбекской милиции за плохую работу потеряют часть зарплаты

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 1 дек — Sputnik. В Узбекистане, начиная с 1 января 2018 года, вводится новый порядок наказания сотрудников правоохранительных органов, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Теперь милиционеры, грубо нарушившие служебную дисциплину, безответственно относящиеся к служебному долгу либо имеющих низкую эффективность в работе могут получить штраф в размере не более 50% от их должностного оклада.

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Кроме того, руководство МВД будет ежеквартально оценивать работу инспекторов по профилактике и оперативных сотрудников, и, исходя их полученных результатов, удерживать или вознаграждать сотрудников денежной суммой в размере до 50% от должностного оклада.

Инспекторов по профилактике будут оценивать исходя из состояния ранней профилактики правонарушений и преступлений на закрепленной территории, организации работы с населением в решении насущных проблем на местах, оперативников — по выявлению и раскрываемости тяжких и особо тяжких преступлений, розыску лиц, скрывающихся от следствия и суда.

При этом Мирзиёев поручил парламенту совместно с Генеральной прокуратурой до конца января будущего года разработать предложения по усилению уголовной ответственности за умышленное укрытие преступлений от учета.

Появятся у милиции и новые социальные гарантии. Так, например, сотрудники, достигшие эффективных результатов по службе и не имеющих дисциплинарных взысканий, могут рассчитывать на беспроцентный заем для улучшения жилищных условий. Он будет выдаваться на пять лет на сумму не более тысячекратного размера минимальной заработной платы.