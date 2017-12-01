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07:35 (мск), источник: Sputnik

Сотрудники узбекской милиции за плохую работу потеряют часть зарплаты

Руководство МВД будет ежеквартально оценивать работу инспекторов по профилактике и, исходя их полученных результатов, удерживать или вознаграждать сотрудников денежной суммой в размере до 50% от должностного оклада.

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 1 дек — Sputnik. В Узбекистане, начиная с 1 января 2018 года, вводится новый порядок наказания сотрудников правоохранительных органов, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Теперь милиционеры, грубо нарушившие служебную дисциплину, безответственно относящиеся к служебному долгу либо имеющих низкую эффективность в работе могут получить штраф в размере не более 50% от их должностного оклада.

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Кроме того, руководство МВД будет ежеквартально оценивать работу инспекторов по профилактике и оперативных сотрудников, и, исходя их полученных результатов, удерживать или вознаграждать сотрудников денежной суммой в размере до 50% от должностного оклада.

Инспекторов по профилактике будут оценивать исходя из состояния ранней профилактики правонарушений и преступлений на закрепленной территории, организации работы с населением в решении насущных проблем на местах, оперативников — по выявлению и раскрываемости тяжких и особо тяжких преступлений, розыску лиц, скрывающихся от следствия и суда.

При этом Мирзиёев поручил парламенту совместно с Генеральной прокуратурой до конца января будущего года разработать предложения по усилению уголовной ответственности за умышленное укрытие преступлений от учета.

Появятся у милиции и новые социальные гарантии. Так, например, сотрудники, достигшие эффективных результатов по службе и не имеющих дисциплинарных взысканий, могут рассчитывать на беспроцентный заем для улучшения жилищных условий. Он будет выдаваться на пять лет на сумму не более тысячекратного размера минимальной заработной платы.

Также МВД может выплатить хорошим работникам единовременное материальное пособие до двукратного размера денежного содержания на проведение свадебных торжеств и других мероприятий, а также до пятикратного размера — на лечение тяжелых заболеваний.

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