Зеленый свет. Спасет ли экологию Москвы закрытый от машин центр

Источник: РИА "Новости"

Кроме того, в документе указывается, что скорость на МКАД должна быть снижена до 80 км/ч, а кандидатов в водители необходимо обучать приемам экономичного вождения.

Опрошенные Forbes транспортные эксперты оценили, насколько эти предложения рациональны и реализуемы на практике.

Закрытый центр

Идея запретить въезд в центр столицы неэкологичному транспорту муссируется давно — впервые ее озвучил в 2011 году руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Антон Кульбачевский. Подобные инициативы, как правило, подвергаются критике, так как средний возраст легкового автомобиля в России достигает 12,5 лет, а стандарт «Евро-4» был принят в 2004 году.

То есть, значительное число автовладельцев лишатся возможности свободно перемещаться в центре города.

Технически, реализовать этот запрет несложно, считает руководитель экспертного цента «Пробок.нет» Александр Шумский, однако в необходимости такого шага он не уверен.

Наверное, это работа на будущее — центр города действительно не место для машин с ДВС. Существуют электрокары, велосипеды и другие транспортные средства — современнее и уместнее. Но нужно понимать, что доля старых машин в столичном автопарке еще высока. Так что мы считаем это преждевременным. Александр Шумский Руководитель экспертного цента «Пробок.нет»

По мнению председателя Движения автомобилистов России Виктора Похмелкина, подобное предложение дискриминирует жителей окраин: «А почему именно Садовое кольцо? Что за странная привилегированность жителей центра? Спальные районы также нуждаются в свежем воздухе. Закон должен быть един для всех: или Москва, это целиком город “Евро-4”, или нет. Избирательности тут быть не должно», — полагает эксперт.

Снижение скорости

Ограничение допустимой скорости на кольцевых автодорогах тоже давно не дает покоя московским властям. В 2014 году Центр организации дорожного движения (ЦОДД) предложил снизить скорость на ТТК с 80 до 60 км/ч, что позволило бы безопасно ужать полосы на метр и создать одну дополнительную. С инициативой «притормозить» МКАД в 2015 году выступало столичное управление ГИБДД.

Не вижу в этом необходимости. МКАД изначально задумана в качестве скоростной магистрали. Водитель должен как можно быстрее покинуть транзитную дорогу, чтобы не мешать другим. Виктор Похмелкин Председатель Движения автомобилистов России

«Что касается экологии, то нельзя не отметить, что загазованность образуется не из-за скоростей, а, наоборот, из-за многокилометровых пробок. Беда Кольцевой автодороги в том, что там почти никогда нельзя развить допустимую скорость, вместо этого приходится ползти в плотном потоке», — заявил Виктор Похмелкин.

Источник: РИА "Новости"

Схожего мнения придерживается и руководитель экспертного цента «Пробок.нет»: «Категорически против этого предложения. Я понимаю, к чему они клонят: чем выше скорость, тем больше углекислого газа выбрасывает транспортное средство», — отметил Шумский.

Однако, разрешенная на МКАД скорость — 80−100 км/ч — как раз оптимальна для работы двигателей. Именно в этом диапазоне ДВС наиболее экологичны. Кроме того, не будем забывать, что это объездная дорога, и ограничение скорости может негативно сказаться на транспортной ситуации в целом. Александр Шумский Руководитель экспертного цента «Пробок.нет»

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Экономичное вождение

Несмотря на продолжающуюся с 2014 года реформу системы подготовки водителей, приемы экономичного или экологичного вождения никогда не попадали в отечественные учебные программы. В отличие, например, от правил перевозок крупногабаритных грузов или охраны труда на транспорте, которые сегодня приходится заучивать даже будущим мотоциклистам.

По словам руководителя Гильдии автошкол Сергея Лобарева, если предложение «Гринпис России» будет принято, это приблизит программы к современным реалиям: «Мы ведь до сих пор учим людей крутить кривой стартер, хотя лет через 10 на дорогах будет уже полностью беспилотный транспорт. Зачем так сильно упирать на матчасть?».

Нужно быть ближе к реалиям сегодняшнего дня: преподавать, как грамотно пользоваться московским парковочным пространством, оформлять ДТП по Европротоколу. И обязательно нужно обучать будущих водителей экологическому вождению, приемам экономии топлива. Сергей Лобарев Руководитель Гильдии автошкол