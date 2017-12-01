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09:03 (мск), источник: РИА Новости

В Приморье амурский тигр и самка леопарда облюбовали одну и ту же пещеру

ВЛАДИВОСТОК, 1 дек — РИА Новости. Видеоловушка в нацпарке «Земля леопарда» зафиксировала, как амурский тигр и самка леопарда посещали один и тот же грот, сообщает нацпарк.

«Камера зафиксировала, как в грот пытается пролезть крупный амурский тигр, тогда как на следующей записи из укрытия выходит самка дальневосточного леопарда… Разница в пять дней между посещениями пещеры хищниками утвердило специалистов в мнении о том, что на момент визита тигра самки леопарда в пещере не было», — говорится в сообщении.

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По данным ученых, тигру незачем охотиться на леопарда, скорее всего, в пещере он выискивал зимующего медведя. Для леопарда такие пещеры служат временным укрытием от непогоды и для сна. Так, на следующем видео, сладко потянувшись, хищница выходит из грота утром. При этом ученые уверены, что у самки в гроте нет котят.

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«Если бы в тот момент в пещере были котята, то поведение и тигра, и самки леопарда было бы совершенно другим, и камера задокументировала бы это. По тому, насколько спокойно ведёт себя пятнистая кошка, и как недолго она пробыла на месте, можно заключить, что леопардесса просто отдыхала. Такие пещеры и скальные ниши на южных склонах — излюбленное место отдыха для тигров и леопардов в зимнее время. И леопарды стараются соблюдать “регламент” посещений таких мест в зависимости от того, насколько это безопасно для них», — говорит старший научный сотрудник ФГБУ «Земля леопарда» Дина Матюхина.

По словам ученых, вероятность того, что самка леопарда находилась бы рядом с пещерой в близком присутствии амурского тигра, крайне мала. Леопарды научились избегать полосатых хищников, и конфликты между этими кошками почти не фиксируются.

Установлено, что самка леопарда — хищница под номером Leo 83 °F, ей около 2 лет, она только вступает в репродуктивный период.

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