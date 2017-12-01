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13:33 (мск), источник: Комсомольская правда

СПИД-центр Татарстана признали лучшим в России

В России выбрали лучший СПИД-центр. Церемония награждения прошла на всероссийском форуме для специалистов по профилактике и лечению ВИЧ/СПИДа. Его организовал Минздрав России.

В конкурсе приняли участите все региональные СПИД-центры, в том числе, и татарстанский.

Именно центр Татарстана и победил в конкурсе. Он получил номинацию «Касается каждого». «Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями Минздрава республики» был отмечен за проект «Кубок Конфедераций ФИФА. Тест для победы. Test to win».

В Минздраве отмечают, что цель конкурса — выявление лучших практик в области информирования населения России о профилактике распространения ВИЧ-инфекции, а также сопутствующих заболеваний.

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