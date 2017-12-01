СПИД-центр Татарстана признали лучшим в России
В России выбрали лучший
В России выбрали лучший
В конкурсе приняли участите все региональные
Именно центр Татарстана и победил в конкурсе. Он получил номинацию «Касается каждого». «Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями Минздрава республики» был отмечен за проект «Кубок Конфедераций ФИФА. Тест для победы. Test to win».
В Минздраве отмечают, что цель конкурса — выявление лучших практик в области информирования населения России о профилактике распространения