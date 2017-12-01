Ученые: Новый катаклизм может вернуть людей в доисторические времена

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Геологические данные, изученные в Бристольском университете, показали, что последние крупные извержения произошли между 20 000 и 30 000 лет назад. Статистический анализ демонстрирует, что извержения мощностью в 1000 гигатонн встречаются гораздо чаще.

По словам Джонатана Руджера, профессора статистической науки, человечеству повезло, что мегавулкан извергался так давно, но в будущем такого везения может и не случиться, передает The Daily Mail.

Гигантские выбросы пепла при таком извержении закроют от солнечного света целый континент и на долгие десятилетия изменят погодные условия. Например, извержение вулкана Тоба на Суматре, произошедшее 75 000 лет назад, выбросило в атмосферу 2800 км³ пепла. Этого достаточно, чтобы закрыть примерно половину Соединенных Штатов или Европу целиком.

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Супервулканы, такие как Йеллоустон, постоянно заставляют геологов нервничать, а последние данные показывают, что он может взорваться в ближайшем будущем. Ничем хорошим это не закончится, вспомните катастрофы после извержений Этны или Везувия.

Чтобы примерно представить последствия подобных катастроф в современности, можно взглянуть на активность исландского вулкана Баурдарбунга в 2014—2015 годах. В течение полугода в Западной Европе из-за пепла полеты авиалайнеров проходили на низких высотах.