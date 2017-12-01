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08:08 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Навигация на реке Ангаре в Иркутской области завершилась 1 декабря

Ограничение продлится до 15 мая.

Источник: IrkutskMedia.ru

МЧС сообщает, что навигация на реке Ангаре в Иркутской области завершилась сегодня, 1 декабря. Ограничение продлится до 15 мая следующего года. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на ведомство.

«В регионе продолжаются процессы ледообразования на водных объектах — выходить на маломерных судах в это время года опасно для жизни. Осколки льда из-за заберегов и шуги могут повредить корпус судна, а также двигатели, что может привести к происшествиям», — говорится в сообщении.

Сотрудники МЧС призывают воздержаться от пользования личными плавсредствами после закрытия навигации.

Напомним, что навигация маломерных судов закрыта с 1 ноября на всех реках Иркутской области, кроме Ангары, где запрет на навигацию будет действовать со 2 декабря. Специалисты сообщают, что из-за понижения температуры воздуха в активную фазу вступило ледообразование на реках.

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