Навигация на реке Ангаре в Иркутской области завершилась 1 декабря

Источник: IrkutskMedia.ru

МЧС сообщает, что навигация на реке Ангаре в Иркутской области завершилась сегодня, 1 декабря. Ограничение продлится до 15 мая следующего года. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на ведомство.

«В регионе продолжаются процессы ледообразования на водных объектах — выходить на маломерных судах в это время года опасно для жизни. Осколки льда из-за заберегов и шуги могут повредить корпус судна, а также двигатели, что может привести к происшествиям», — говорится в сообщении.

Сотрудники МЧС призывают воздержаться от пользования личными плавсредствами после закрытия навигации.