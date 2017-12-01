Навигация на реке Ангаре в Иркутской области завершилась 1 декабря
Ограничение продлится до 15 мая.
Ограничение продлится до 15 мая.
МЧС сообщает, что навигация на реке Ангаре в Иркутской области завершилась сегодня, 1 декабря. Ограничение продлится до 15 мая следующего года. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на ведомство.
«В регионе продолжаются процессы ледообразования на водных объектах — выходить на маломерных судах в это время года опасно для жизни. Осколки льда
Сотрудники МЧС призывают воздержаться от пользования личными плавсредствами после закрытия навигации.
Напомним, что навигация маломерных судов закрыта с 1 ноября на всех реках Иркутской области, кроме Ангары, где запрет на навигацию будет действовать со 2 декабря. Специалисты сообщают, что