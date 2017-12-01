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08:08 (мск), источник: Вести - Красноярск

Фестиваль «Высоцкий и Сибирь» посетил Большеулуйский район

Фестиваль «Высоцкий и Сибирь» посетил Большеулуйский район. На днях красноярские барды, любители творчества советского поэта, актёра и автора-исполнителя Владимира Высоцкого выступили в райцентре.

Такой творческий автопробег по Красноярскому краю музыканты организовали ещё в 2014 году. Они поют песни Высоцкого и рассказывают о нём, часто на такие мероприятия приходят не только взрослые, но и дети. За три года состоялось больше 80-ти концертов в разных концах края и даже за границей. В глубинке фестиваль «Высоцкий и Сибирь» принимают по-особенному.

«Чем меньше населённый пункт, тем сердечнее, теплее и душевней, потому что, с одной стороны, не так много мероприятий проходит, тем более заезжих, а во-вторых, такое ощущение, что чем дальше от краевых центров, тем более русская земля, и Высоцкий для них непререкаемый авторитет до сих пор», — отмечает организатор фестиваля «Высоцкий и Сибирь» Роман Энгельгардт.


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