В Омске начали заливать катки и прокладывать лыжные трассы

Как только холода закрепились, в Ленинском округе началась заливка хоккейных площадок. На территории округа их будет более 20. Катки появятся во дворах жилых домов и на территориях школ.

Бесплатные катки появятся во дворах домов по адресу: ул. Гашека, 24, пр. К. Маркса, 38 и 83-а, ул. Марченко, 9, ул. 10-я Чередовая, 25, ул. Молодогвардейская, 1/1, ул. Маргелова, 394 и ул. Киевская, 4.

В ближайшие дни начнут работать ледовые катки на территории спортивно-культурного центра «Авангард», детского оздоровительного лагеря имени А. П. Гайдара, а также производственного объединения «Иртыш».

На территориях школ № 68 (ул. 1-я Красной Звезды, 25), № 114 (ул. 19-я Марьяновская, 40-а), № 71 (ул. Усадебная, 13), № 161 (мкр. Входной, 101/1), № 99 (ул. Молодова, 12), № 108 (ул. Моторная, 9), № 107 (пр. Сибирский, 6-а).

Кроме ледовых катков, в округе проложат три лыжные трассы. В скверах по улице Серова, Юбилейном и у КДЦ им. Свердлова, а также на пересечении улиц Карбышева и Избышева, у дома № 17 по ул. В. Иванова и на площади праздников по ул. Гашека, 5/2 появятся ледяные горки. Омичи смогут кататься на ледянках и тюбингах.