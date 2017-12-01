Рысь обыкновенную хотят занести в Красную книгу Красноярского края
Этот вид хищника под угрозой исчезновения.
Этот вид хищника под угрозой исчезновения.
В правительстве Красноярского края обсуждался вопрос сохранения редких и исчезающих видов животных края. Выяснилось, что к таким животным относится и рысь, обитающая на территории центральных и южных районов Красноярского края. В ближайшее время специалисты определят, насколько этот вид хищника стал редким, и вынесут решение о включении его в Красную книгу.
Как сообщают в заповеднике «Столбы», основной угрозой существования этой таежной кошки является гибель и травмирование от попадания в петли, установленные браконьерами на кабаргу. Специалисты с 2013 года ведут постоянный контроль за обитанием рыси на территории заповедника с помощью фотоловушек.
В 2016—2017 гг. данными с фоторегистраторов подтверждено постоянное присутствие на территории заповедника 3 взрослых особей. Выяснилось, что этой осенью самка рыси принесла потомство — два здоровых детеныша. «Наличие потомства свидетельствует о том, что пара сформировалась. Это также подтверждает, что в заповеднике есть местообитания, пригодные для жизни и размножения рыси как по кормности угодий, так и по их защищенности от вмешательства человека. Второй фактор зачастую имеет определяющее значение, поскольку рысь — весьма скрытное животное и не любит беспокойства», — комментируют в заповеднике.