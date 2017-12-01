Рысь обыкновенную хотят занести в Красную книгу Красноярского края

В правительстве Красноярского края обсуждался вопрос сохранения редких и исчезающих видов животных края. Выяснилось, что к таким животным относится и рысь, обитающая на территории центральных и южных районов Красноярского края. В ближайшее время специалисты определят, насколько этот вид хищника стал редким, и вынесут решение о включении его в Красную книгу.

Как сообщают в заповеднике «Столбы», основной угрозой существования этой таежной кошки является гибель и травмирование от попадания в петли, установленные браконьерами на кабаргу. Специалисты с 2013 года ведут постоянный контроль за обитанием рыси на территории заповедника с помощью фотоловушек.