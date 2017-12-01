В Перми открыли пять новых остановок

В первый день зимы на улице Мира и шоссе Космонавтов заработали новые остановочные пункты. Так, на остановке «Милиционера Власова», оборудованной на шоссе Космонавтов напротив дома № 217, в направлении из центра города будут осуществлять посадку и высадку пассажиров автобусные маршруты № 42, № 52 и № 80. В направлении центра города будут останавливаться маршруты № 42 и № 80.



На остановочном пункте «Милиционера Власова» на улице Мира в районе дома № 113 будет останавливаться автобусный маршрут № 52 в направлении центра.



Для трамвайных маршрутов № 10 «Школа № 107 — улица Максима Горького» и № 11 «станция Осенцы — микрорайон Висим» в оба направления также будет организована остановка «Милиционера Власова», которая находится в районе дома по ул. Мира, 113.



Кроме того, были обустроены остановочные пункты «улица Архитектора Свиязева» на шоссе Космонавтов в районе дома № 237. Остановки сделаны для трамвайных маршрутов № 10 и № 11.