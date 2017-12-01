Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Анна Старшенбаум призналась, почему избегает постельных сцен
Индиец съел шесть килограммов металла
Российский самолет за $19 млн серьезно повредили во Франции
На Украине нашли способ остановить строительство Крымского моста
На Украине в здании суда отец потерпевшего взорвал две гранаты
Минобороны подтвердило перехват разведчика США над Черным морем Военные раскрыли подробности перехвата американского самолета
СМИ: Крымские порты идут ко дну — депутат парламента Крыма
WP: Путин готовит на Украине «сирийскую ловушку»
Шах и мат Путина: президент РФ разоблачил лживый МОК
Ученые выяснили, кому принадлежат ДНК «йети»
Кончаловский: Никто не осмеливается делать то, что делает Путин
Украинский генерал: ВСУ могут выйти к границам РФ
Наталья Водянова показала поклонникам свою маму
Екатерина Климова позирует в кружевном халате
Адвокат Джигарханяна рассказал об обмане Виталины - СМИ
«Стыдно за женский род»: Водонаева о жене Аршавина
Урок саудовских принцев для РФ: коррупционеры отдали $ 100 млрд
«Истребители США расстреляли российские вертолеты»
Фоторепортажи
7Южная Корея провела запуск баллистических ракет
12Белый дом Рождества
09:11 (мск), источник: Новости Перми

В Перми открыли пять новых остановок

Три новых остановочных пункта «Милиционера Власова» и два остановочных пункта «улица Архитектора Свиязева» были введены в эксплуатацию 1 декабря.

Источник: Новости Перми

В первый день зимы на улице Мира и шоссе Космонавтов заработали новые остановочные пункты. Так, на остановке «Милиционера Власова», оборудованной на шоссе Космонавтов напротив дома № 217, в направлении из центра города будут осуществлять посадку и высадку пассажиров автобусные маршруты № 42, № 52 и № 80. В направлении центра города будут останавливаться маршруты № 42 и № 80.

На остановочном пункте «Милиционера Власова» на улице Мира в районе дома № 113 будет останавливаться автобусный маршрут № 52 в направлении центра.

Для трамвайных маршрутов № 10 «Школа № 107 — улица Максима Горького» и № 11 «станция Осенцы — микрорайон Висим» в оба направления также будет организована остановка «Милиционера Власова», которая находится в районе дома по ул. Мира, 113.

Кроме того, были обустроены остановочные пункты «улица Архитектора Свиязева» на шоссе Космонавтов в районе дома № 237. Остановки сделаны для трамвайных маршрутов № 10 и № 11.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
В Соликамске горела старая шахта
В Пхеньяне обиделись на Россию за поддержку санкций против КНДР
Аргентина объявила о гибели экипажа пропавшей подлодки
В России введут новый стандарт медпомощи пенсионерам
Франция обвинила сенатора Керимова в недоплате €400 млн налогов
Суд в США приговорил сына депутата Госдумы к 14 годам тюрьмы
Госдеп выступил против российских газопроводов в Европе
Дефицитный плод: абхазские мандарины съели вредители
Спорт
Сборная России по футболу узнает своих соперников на ЧМ-2018 Жеребьевка финального турнира чемпионата мира определит трех соперников сборной России по группе А
Авто
Безумный тюнинг автосалона в Лос-Анджелесе: фотогалерея Американцы любят автомобили. Иногда эта любовь даже через край. Смотрите фотографии самых-самых машин
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Киркоров стал гостем первого выпуска нового шоу Андрея Малахова Программа «Привет, Андрей!» будет выходить на канале «Россия 1»
Недвижимость
«Никогда не давайте стопроцентную предоплату!», или Как пережить ремонт
Как предприниматели и чиновники управляют своей недвижимостью
Загородную усадьбу Наполеона III во Франции продадут за $675 тысяч
В Лондоне построят плавающую церковь с залом для йоги
Леди
Актрисы, модели и официантки: на ком женятся современные принцы Знакомимся с Золушками нашего времени.
Дети
Светлана Бондарчук поделилась архивными фото сына и бывшего мужа Звезда трогательно поздравила наследника с днем рождения.
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь