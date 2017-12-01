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10:24 (мск), источник: Калининград.Ru

В первые зимние выходные в Калининградской области ожидается пасмурная погода с небольшими осадками

Первые зимние выходные в Калининградской области омрачат небольшие осадки. Такой прогноз на 2 и 3 декабря дают синоптики Гидрометцентра России.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +10° 93% 762 мм рт. ст. 0 м/с
Источник: Калининград.Ru

Оба дня в регионе будет переменная облачность. В светлое время суток воздух прогреется до +2… +4°C, а ночью столбики термометров покажут −1… −0°C.

Суббота должна пройти без осадков, а вот в воскресенье возможен дождь со снегом. Его вероятность составляет 66%.

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