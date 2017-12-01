В первые зимние выходные в Калининградской области ожидается пасмурная погода с небольшими осадками
Первые зимние выходные в Калининградской области омрачат небольшие осадки. Такой прогноз на 2 и 3 декабря дают синоптики Гидрометцентра России.
Первые зимние выходные в Калининградской области омрачат небольшие осадки. Такой прогноз на 2 и 3 декабря дают синоптики Гидрометцентра России.
Оба дня в регионе будет переменная облачность. В светлое время суток воздух прогреется до +2… +4°C, а ночью столбики термометров покажут −1… −0°C.
Суббота должна пройти без осадков, а вот в воскресенье возможен дождь со снегом. Его вероятность составляет 66%.